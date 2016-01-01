

3 نصائح يريدك رئيس جوجل أن تفعلها في 2020 3 نصائح يريدك رئيس جوجل أن تفعلها في 2020

منذ أكثر من عقد من الزمان، ألقى أحد مؤسسي شركة آبل، الراحل ستيف جوبز، خطاب في جامعة ستانفورد وكان الاقتباس الوحيد الذي برز هو "ابق جائعًا، ابق أحمق".







في الآونة الأخيرة، قدم الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، Sundar Pichai، كلمة افتراضية وتحدث عن مجموعة متنوعة من الأشياء ولكن رسالته الأساسية كانت: كن منفتحًا، وانفد صبرك وامل.

قد يعجبك أيضا... loading...

قال الرئيس التنفيذي المولود في الهند إن خريجي 2020 سيحصلون على الكثير من النصائح، أعلم أنك تحصل على الكثير من النصائح اليوم، لذا دعني أتركك مع خاصتي: كن منفتحًا، وأكون غير صبور، وكن متفائلًا.أضاف Pichai أن الكثير من الخريجين سيشعرون بالإحباط من التكنولوجيا وينفد صبرهم، قائلًا: "لا تفقد هذا الصبر ستخلقثورة تكنولوجية قادمة وتمكنك من بناء أشياء لم يحلم بها جيلي".قال إن نفاد الصبر هو الذي سيخلق التقدم الذي يحتاجه العالم، وقد تشعر بالإحباط أيضًا من نهج جيلي تجاه تغير المناخ، أو التعليم، كن صبورًا، سيخلق التقدم الذي يحتاجه العالم".تابع رئيس جوجل، أن الجيل الحالي سيسود، والسبب الذي يجعلني أعلم أنك ستنتصر هو أن الكثير من الآخرين فعلوا ذلك من قبلك، قبل مائة عام، تخرج فصل 1920 في نهاية وباء قاتل، وقبل خمسين سنة، تخرج فصل 1970 في خضم حرب فيتنام، وقبل ما يقرب من 20عامًا، تخرجت فئة 2001 قبل أشهر فقط من 11 سبتمبر.وقال إن الناس تجاوزت 100 سنة التغلب على التحديات الجديدة وانتصرت، و القوس الطويل للتاريخ يخبرنا أن لدينا كل أسباب الأمل".أضاف: "الشيء الوحيد الذي قادني من هنا إلى هناك - بخلاف الحظ - هو شغف عميق بالتكنولوجيا وعقل منفتح، وحث الخريجين على العثور على الشيء الذي أثارهم أكثر من أي شيء آخر في العالم، ليس الشيء الذي يريد والديك أن تفعله، أو الشيء الذي يفعله جميع أصدقائك، أو الذي يتوقعه منك المجتمع".وتذكر كيف أنه عندما جاء إلى الولايات المتحدة لأول مرة لحضور جامعة ستانفورد، أنفق والده راتبه السنوي فقط على تذاكر الطيران، وقال: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أن الإنترنت سيكون أفضل طريقة وحيدة لجعل التكنولوجيا في متناول المزيد من الناس، بمجرد أن قمت بذلك، غيرت المسار وقررت متابعة أحلامي في جوجل".