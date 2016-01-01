فاجأت شركة Xiaomi الشهيرة عشاق أجهزتها وكشفت قبل الموعد المتوقع عن أحدث حاسبين لها من فئة Mi NoteBook.
وأتى حاسبا Mi NoteBook 14 و Mi NoteBook 14 Horizon Edition بهايكل أنيقة من المغنيزيوم والألمنيوم وحصلا على معالجات Intel من الجيل العاشر والعديد من المواصفات المتطورة الأخرى التي تجعلهما من بين أفضل الحواسب المحمولة الشخصية في الأسواق.
كما زودتهما Xiaomi بشاشات FHD LCD بمقاس 14 بوصة بأبعاد "16:9"، وحصل Horizon Edition على حواف رقيقة للشاشة تسمح للأخيرة بملء 91% من مساحة من الواجهة المثبتة عليها.
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التعليقات على شركة Xiaomi تفاجئ الجميع وتكشف عن أحدث حواسبها المحمولة
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