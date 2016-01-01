يمكنك تحميله.. تطبيق Adobe Photoshop Camera مجانا لجميع هواتف أندرويد.. فيديو

قامت شركة Adobe بإتاحة تطبيقها للكاميرا Adobe Photoshop Camera للتعديل على الصور وإجراء الفوتوشوب مجانا لمستخدمي هواتف أندرويد، وذلك على متجر تطبيقات جوجل Google Play.
وبحسب موقع Android Headlines فإن تطبيق Photoshop Camera أطلقته شركة Adobe في نوفمبر العام الماضي، ولم يكن هذا التطبيق متاحًا للتنزيل على متجر تطبيقات جوجل، حيث كان متاحا لهواتف آيفون فقط.
ويساعد تطبيق Photoshop Camera بشكل أساسي على تحرير الصور والتعديل عليها بعدة طرق مختلفة، كما يحتوي على 80 فلتر، بعد التقاط الصور لتصحيح الأخطاء الموجودة بها.
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