شاهد.. لعبة LittleBigPlanet في مغامرة جديدة على PS5

ما يقرب من ست سنوات منذ إطلاق لعبة LittleBigPlanet 3، يحصل Sackboy على مغامرته الخاصة، خلال بثها المباشر على PlayStation 5 الخميس، عرضت سوني سلسلة عرضية جديدة تسمى Sackboy: A Big Adventure.
سوني تكشف موعد وصول GTA V إلى PlayStation 5 Sumo Digital، وهو نفس الاستوديو الذي عمل على LittleBigPlanet 3، يقوم بتطوير منصة ثلاثية الأبعاد جديدة.
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