

شاهد.. لعبة LittleBigPlanet في مغامرة جديدة على PS5 شاهد.. لعبة LittleBigPlanet في مغامرة جديدة على PS5

ما يقرب من ست سنوات منذ إطلاق لعبة LittleBigPlanet 3، يحصل Sackboy على مغامرته الخاصة، خلال بثها المباشر على PlayStation 5 الخميس، عرضت سوني سلسلة عرضية جديدة تسمى Sackboy: A Big Adventure.





سوني تكشف موعد وصول GTA V إلى PlayStation 5 Sumo Digital، وهو نفس الاستوديو الذي عمل على LittleBigPlanet 3، يقوم بتطوير منصة ثلاثية الأبعاد جديدة.





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كما ترى من مقطع الفيديو الدعائي، سيكون عليك مساعدة التميمة سوني على التنقل في البيئات الملونة، يبدو أيضًا أنه سيكون لديهم الكثير من الفرص للعب التعاوني.للأسف لم تشارك سوني تاريخ إصدار اللعبة.