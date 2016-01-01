

يصل لـ 128 جهازا.. شاومي تعلن عن راوتر Redmi Router AX5 بشبكة الـ Wi-Fi 6.. فيديو يصل لـ 128 جهازا.. شاومي تعلن عن راوتر Redmi Router AX5 بشبكة الـ Wi-Fi 6.. فيديو

أطلقت شركة ردمي Redmi، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشاومي XIAOMI الصينية، جهاز التوجيه الخاص بها Redmi Router AX5، والذى يدعم أحدث إصدار من شبكات الواي فاي Wi-Fi 6.



وبحسب ماذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز جهاز راوتر ريدمي AX5، بإمكانية إنشاء شبكة متداخلة مع أجهزة التوجيه الأخرى لتغطية أكبر مساحة من منزلك دون أي متاعب.



ويحتوي جهاز Redmi Router AX5، على أربعة هوائيات خارجية، وأربعة داخلية، يتم تشغيلها بواسطة أربعة مضخمات إشارة مستقلة من Qorvo، والتي تعزز الإشارة بنحو 4 ديسيبل، وتمكن تقنية MIMO حصول أكبر عدد من المستخدمين على سرعات أعلى.

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وتصل سرعات النقل اللاسلكي في رواتر AX5، إلى 574 ميجابت في الثانية عبر حزمة 2.4 جيجاهرتز، وبسعة 1,200 ميجابت في الثانية عبر حزمة 5 جيجاهرتز باستخدام تقنية Wi-Fi 6.ويعمل جهاز Redmi Router AX5، بمعالج من إنتاج Qualcomm بتقنية 14 نانومتر، ويتميز بأربع نوى من نوع Cortex-A53 بتردد 1.2 جيجاهرتز، ونواة NPU بتردد 105 جيجاهرتز، مما يقلل من استخدام وحدة المعالجة المركزية CPU ويزيد من استقرار النظام.ويمتاز جهاز Redmi Router AX5، بإمكانية توصيل ما يصل إلى 128 جهازا، من بينها الأجهزة المنزلية الذكية القادرة على الاتصال بالإنترنت، مثل المصابيح الذكية ومكبرات الصوت، إلى جانب الهواتف، ويباع الراوتر على موقع شاومي الرسمي بسعر يعادل 35 دولارا أمريكيا.