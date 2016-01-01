

بعد إصابة شركة عالمية بـ فيروس الفدية.. ظهر منذ 31 عاما ويشتهر بـ Snake بعد إصابة شركة عالمية بـ فيروس الفدية.. ظهر منذ 31 عاما ويشتهر بـ Snake

تعرضت شركة هوندا Honda العالمية، لعملية اختراق أمني بأحد أنواع فيروس الفدية الضار، والذي تسبب في تعطيل قدرة الشركة اليابانية على الوصول إلى خوادم الحاسب الخاصة بها، ولا تزال عملاق تصنيع السيارات اليابانية، تعمل على تقليل الإضرار التى تسبب فيه فيروس الفدية، وتحاول إعادة كل شيء إلى خوادمها على الإنترنت لاستكمال أنشطة الإنتاج والمبيعات والتطوير.



وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، اخترق أحد أنواع فيروس الفدية الضار المعروف باسم Snake، خوادم شركة هوندا على الإنترنت، الذي قام بتشفير جميع البيانات الخاصة بها ومنعها من استخدام البريد الإلكتروني وأنظمتها الداخلية، إلى جانب أنظمة الإنتاج خارج اليابان.



وأجبر الهجوم السيبراني ببرنامج الفدية الخطير، المسمى Snake بعض مصانع هوندا، على إيقاف عمليات الإنتاج الخاصة بها، حيث يتضمن هذا النوع من الهجمات قيام الهاكر بتشفير ملفات الشركة لإبقائها رهينة، وإبتزاز مالكها لفك تشفيرها مقابل المال.

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- ما هو فيروس الفدية؟ويعد فيروس الفدية الضار، أو Ransomware، أحد أنواع البرامج الضارة التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى البيانات الشخصية ويقوم بتشفير تلك الملفات مانعا مالكها من الوصول إليها، ويملك الهاكر وحده طريقة الوصول إليها، والذي يقوم بإرسال رسالة فدية للضحية لإبتزازه لدفع المال لاستعادة الوصول إليها.- أول ظهور لفيروس الفدية:ظهر أول أنواع فيروس الفدية الضار في أواخر 1989، حيث قام طالب من جامعة هارفارد يدعي جوزيف بوب، أثناء حضوره مؤتمًرًا لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض الإيدز، بإرسال 20 ألف قرصا مرنا (CD)، للمندوبين بعنوان "معلومات حول الإيدز- أقراص تعريفية".وفي الواقع كانت تحتوي الأقراص المرنة على فيروس كمبيوتر، ظل مختفيا داخل جهاز الضحية لبعض الوقت والذي نشط بعد إعادة تشغيل الجهاز 90 مرة، ثم قام بتشفير كافة الملفات وإخفاء الدلائل على وجوده، وعرض رسالة على شاشة الجهاز تخبر الضحية بأن نظامه سيعاد إلى وضعه الطبيعي بعد إرسال 189 دولار أمريكي إلى صندوق بريد في بنما.وفي ذلك الوقت كان يتم إرسال الفدية عبر البريد التقليدي. ولكن في الوقت الحالي، يطلب منفذو الهجمات باستخدام برامج الفدية الضارة، إرسال الأموال بالعملة المشفرة بيتكوين أو باستخدام البطاقة الائتمانية.- أنواع فيروس الفدية الحديثة:على مر السنوات الماضية ظهرت العديد من أنواع فيروس الفدية الضار، وجميعها تحمل نفس طريقة العمل الأساسية، ولكن تختلف في بعض الوظائف، مثل فيروسات حصان طروادة مثل GPCoder و فيروسات Archievus والتى من السهل العثور عليها وإزالتها بواسطة برامج المضادة للفيروسات، ولكن توجد ثلاثة أنواع من فيروس الفدية أشد خطورة وهم:1. فيروس الفدية المشفر Encrypting ransomware:يعد هذا النوع اشد خطورة بين أنواع فيروس الفدية، حيث يقوم المتسللون بإرسال البرنامج الضار ثم سرقة ملفات الضحية وتشفيرها، ويسبب هذا النوع في فقد البيانات نهائيا ولا يمكن إستعادتها مرة أخرى حتى إذا قمت بدفع الفدية المطلوبة منك، حتى الهاكرز لا يستطيعون إستعادتها لهذا السبب يعد هذا الفيروس أشد الأنواع خطورة.2. فيروس البرامج المخيفة Scareware:يرسل لك هذا البرنامج رسالة تحذيرية منبثقة تخبرك بأن جهازك مصاب بأحد البرامج الضارة، ولن تستطيع التخلص منها إلا بدفع مبلغ من المال، وتبث الرسالة الخوف داخل الضحية لدفع الأموال مقابل إزالة هذا البرنامج الخبيث لحماية ملفاته وبياناته الشخصية، وسرعان ما تتسبب الرسالة في خوف مالك الجهاز الذي يقع ضحية للهاكرز ويدفع المال مقابل لاشئ.3. فيروس شاشة القفل Screen lockers:عند قيام بعض الأشخاص خاصة في الولايات المتحدة بفتح جهاز الحاسب الخاص به، تظهر إليه رسالة كبيرة على شاشة القفل تخبره بأنه قام بنشاط غير مشروع لذا قام مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارة العدل بإغلاق الجهاز، ويجدب دفع غرامه لاستخدام الجهاز مرة أخرى.