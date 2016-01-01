خدمة Google Duo تتيح لك الآن الإنضمام إلى المحادثات الجماعية من خلال رابط

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خدمة Google Duo تتيح لك الآن الإنضمام إلى المحادثات الجماعية من خلال رابط

إذا كان هناك سبب أدى إلى نمو شعبية منصة مؤتمرات الفيديو Zoom، فهو سهولة الإنضمام إلى محادثات الفيديو الجماعية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتسجيل حساب في الخدمة، يمكن لمضيفي Zoom في الأساس إرسال رابط للمشاركين ويمكنهم النقر عليه والإنضمام إلى محادثة الفيديو الجماعية.

بالنظر إلى أنه يتم إستخدام Zoom من أجل الدراسة والعمل، نتصور أنه قد يكون من الصعب مُحاولة حث العديد من الأشخاص على التسجيل للحصول على حساب، حتى أن سهولة الإستخدام ساعدت بلا شك في رفع شعبية التطبيق. الآن يبدو أن شركة جوجل تأمل في أن تتمكن من فعل الشيء نفسه مع منصة محادثات الفيديو Google Duo.

وكما أوضح موقع Android Police، يبدو أن مستخدمي Google Duo الذين يتطلعون إلى إستضافة محادثات الفيديو يمكنهم الآن القيام بذلك عن طريق مشاركة رابط للمحادثة. يمكن لأي شخص لديه الرابط بعد ذلك النقر عليه وسيبدأ تطبيق Google Duo بالعمل ويمكنه بعد ذلك الإنضمام إلى المحادثة. في الوقت الراهن، يبدو أن هذه الميزة تقتصر على الهواتف المحمولة لأن محادثات الفيديو الجماعية لا تزال غير مدعومة في نسخة الويب من Google Duo.

Google Duo ليس التطبيق الوحيد الذي تبنى هذه الميزة، فقد قامت منصة Skype من مايكروسوفت بتبني نفس الميزة، فهي الأخرى قامت بإزالة الحاجة إلى الإشتراك وسمحت للمستخدمين بالإنضمام إلى المحادثات عبر رابط.

المصدر: موقع الكترونى

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