TSMC تقول أنها لن تتأثر بقرار منعها من التعامل مع شركة Huawei

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TSMC تقول أنها لن تتأثر بقرار منعها من التعامل مع شركة Huawei

أكدت شركة TSMC الرائدة في مجال أشباه الموصلات أن منعها من التعامل مع شركة Huawei لن يؤثر على أعمالها بشكل كبير، على الأقل وفقا لرئيسها التنفيذي Mark Liu. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة قادرة على سد فجوة الطلب من قبل شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei، قال السيد Mark Liu : ” نأمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا حدث ذلك، فسوف نستبدله في وقت قصير جدًا “.

يعتقد المحللون أن 60 في المئة من عائدات TSMC تأتي من عقود مع شركات أمريكية، في حين أن 20 في المئة فقط هي التي تأتي من الصين. وأثناء حديثه في الإجتماع العام السنوي، قال السيد Mark Liu أنه من الصعب التنبؤ بمدى سرعة سد أي فجوة في نهاية المطاف، ولكن شركة TSMC ستجد حلاً، وستتغلب على التحديات واحدة تلو الأخرى.

أعلنت شركة TSMC مؤخرًا عن خطط لإستثمار 12 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إنشاء مصنع ومركز للبحث والتطوير، ولكن بعد ساعات من إصدار البيان الرسمي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن مشروع قانون جديد يقترح تعديل قانون تصدير الرقاقات والمعالجات، وهو الأمر الذي سيدفع الشركة التايوانية للحصول على رخصة من الحكومة الأمريكية إذا كانت ترغب في مواصلة أعمالها التجارية مع شركة Huawei وأي شركة أخرى مُدرجة في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الشركة تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن دعم مصنعها الجديد الذي سيؤدي إلى نقل بعض خطوط الإنتاج من تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. من المحتمل أن يكون بعض عملائها من الشركات المتخصصة في القطاع العسكري، على الرغم من أن آبل وكوالكوم ستبقى من العملاء الرئيسيين للشركة.

المصدر: موقع الكترونى

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