سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5

صورة الخبر: سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5
سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5

بعد تسريب خبر موعد الكشف عن جهاز بلايستيشن 5 “PS5” في 11 يونيو الحالي قبل ساعة تقريبًا من خلال فيديو إعلاني ظهر على منصة تويتش، أكدت شركة سوني معلومات التسريب عبر الإعلان الرسمي قبل قليل وانطلاق المؤتمر الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة.

كانت سوني قد حددت سابقًا تاريخ 4 يونيو للكشف عن بلايستيشن 5 “PS5″، لكنها مع اندلاع المظاهرات الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة وزيادة الاضطرابات هناك، قررت الشركة تأجيل مؤتمرها إلى موعد يحدد لاحقًا، والذي تم تحديده في 11 يونيو بحسب ما ورد في الإعلان.

وكما أكدت سوني في وقت سابق، فإننا سنكون أمام الإعلان عن مواصفات بلايستيشن 5 بجانب وحدة التحكم الجديدة DualSense، ومجموعة من الألعاب الحصرية التي ستصدر بالتزامن مع إطلاق الجهاز.

مؤتمر سوني للكشف عن مستقبل الألعاب كما تقول سيكون عبر البث المباشر، وسيكون بإمكان المتابعين من جميع أنحاء العالم مشاهدته في الموعد المحدد.

المصدر: عالم التقنية

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98183

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager