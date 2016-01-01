

سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5 سوني تؤكد 11 يونيو موعدًا للكشف عن بلايستيشن 5

بعد تسريب خبر موعد الكشف عن جهاز بلايستيشن 5 “PS5” في 11 يونيو الحالي قبل ساعة تقريبًا من خلال فيديو إعلاني ظهر على منصة تويتش، أكدت شركة سوني معلومات التسريب عبر الإعلان الرسمي قبل قليل وانطلاق المؤتمر الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة.



كانت سوني قد حددت سابقًا تاريخ 4 يونيو للكشف عن بلايستيشن 5 “PS5″، لكنها مع اندلاع المظاهرات الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة وزيادة الاضطرابات هناك، قررت الشركة تأجيل مؤتمرها إلى موعد يحدد لاحقًا، والذي تم تحديده في 11 يونيو بحسب ما ورد في الإعلان.



وكما أكدت سوني في وقت سابق، فإننا سنكون أمام الإعلان عن مواصفات بلايستيشن 5 بجانب وحدة التحكم الجديدة DualSense، ومجموعة من الألعاب الحصرية التي ستصدر بالتزامن مع إطلاق الجهاز.

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مؤتمر سوني للكشف عن مستقبل الألعاب كما تقول سيكون عبر البث المباشر، وسيكون بإمكان المتابعين من جميع أنحاء العالم مشاهدته في الموعد المحدد.