نجحت الإمارات خلال الأشهر الماضية في ابتكار أنواع متطورة من الكمامات الطبية، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومسحات فحص "كوفيد - 19"، باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية، وفقًا لروسيا اليوم.
وأعلنت جامعة الإمارات، عن إنجاز تصميم أقنعة واقية للوجه من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، وأجهزة التنفس الاصطناعي، التي شكل توفرها أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع الطبي
في دول العالم.
وأشارت الجامعة، إلى أن ملف التصميم الخاص بواقي الوجه الجديد متاح على موقعها الإلكتروني، وبإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميله وبدء الطباعة به.
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التعليقات على الإمارات تعزز جهود مواجهة كورونا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد
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