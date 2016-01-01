

الإمارات تعزز جهود مواجهة كورونا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الإمارات تعزز جهود مواجهة كورونا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

نجحت الإمارات خلال الأشهر الماضية في ابتكار أنواع متطورة من الكمامات الطبية، وأجهزة تنفس اصطناعي، ومسحات فحص "كوفيد - 19"، باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية، وفقًا لروسيا اليوم.



وأعلنت جامعة الإمارات، عن إنجاز تصميم أقنعة واقية للوجه من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، وأجهزة التنفس الاصطناعي، التي شكل توفرها أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع الطبي



في دول العالم.

وأشارت الجامعة، إلى أن ملف التصميم الخاص بواقي الوجه الجديد متاح على موقعها الإلكتروني، وبإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميله وبدء الطباعة به.

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وأكدت استعانتها بنخبة من خبرائها في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي لتقديم المشورة بشأن المسائل المتعلقة بسلسلة التوريد والهندسة السريرية.وأعلنت الإمارات أيضا، عن تنفيذ نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لحالات الطوارئ مصمم بمواد قليلة الكلفة، لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الأجهزة.وتمكن باحثون من جامعة خليفة من تطوير النموذج الأولي للجهاز القابل للتطوير على مستوى واسع مما يعني أنه يمكن إنتاجه بكميات كبيرة وبتكلفة قليلة.وفي تطور لافت، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن اتجاهها لإنتاج مسحة الأنف المستخدمة في فحص كورونا بتقنية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب بعض مستلزمات الوقاية الطبية الأخرى بجهد مشترك مع شركة "سنتريكس".