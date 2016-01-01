في العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن خططها لتجديد المتصفح Microsoft Edge من خلال تزويده بالمحرك Chromium بدلاً من HTMLEdge. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم فضول بشأن المتصفح، سيكون دواعي سرورنا إخباركم أن المتصفح سيكون متاحًا الآن على نظام Windows 10 بفضل التحديث الأخير لنظام Windows 10 والذي تم تضمين الإصدار الأحدث من المتصفح Microsoft Edge فيه.
ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” أصدرت شركة مايكروسوفت نسخة جديدة من المتصفح Microsoft Edge تستند على محرك الويب Chromium. يوفر هذا الإصدار الجديد أفضل توافق مع الإضافات ومواقع الويب. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الإصدار الجديد دعمًا رائعًا لأحدث تطبيقات الويب وأدوات التطوير القوية عبر جميع أنظمة التشغيل المدعومة “.
الآن، تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قد أصدرت بالفعل المتصفح Microsoft Edge الذي يستند على محرك الويب Chromium في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، كان المتصفح متاحًا فقط للتحميل اليدوي، ومما يعني أن المتصفح Microsoft Edge المثبت مسبقًا على حاسوب Windows 10 الخاص بك لا يزال هو الإصدار القديم، وستحتاج إلى تحميل هذا الإصدار الجديد يدويًا.
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التعليقات على مايكروسوفت تدمج المتصفح Microsoft Edge الجديد في التحديث الأخير لنظام Windows 10
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