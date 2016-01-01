قامت شركة Telegram اليوم بإصدار تحديث جديد لتطبيقها على منصتي الأندرويد و iOS. هذه المرة، قامت شركة Telegram بتقديم محرر جديد للفيديوهات لتحسين تجربة مشاركة الفيديوهات.
كما هو الحال مع محرر الصور إلى حد ما، يتيح محرر الفيديو الجديد كذلك ضبط مجموعة من الخيارات قبل إرسال الفيديو الخاص بك. يمكنك أيضًا السماح للتطبيق بتعديل جودة الصورة تلقائيًا. تتيح لك إيماءة التكبير البسيطة تأطير الجزء الذي تريده فقط في الفيديو.
تم أيضًا في التحديث الجديد إضافة ملصقات متحركة، والتي تتيح لك وضع أي من الملصقات التي لديك بالفعل على مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك حتى كتابة نص أو الرسم على الفيديو الخاص بك، على غرار Snapchat أو Instagram. وإلى جانب ذلك، يمكنك الآن كذلك إضافة الملصقات المتحركة إلى أي وسائط تشاركها داخل التطبيق، بما في ذلك الصور الثابتة.
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التعليقات على Telegram تضيف محرر للفيديوهات، وملصقات متحركة للوسائط والمزيد
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