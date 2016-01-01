

غرامة 2.4 مليون دولار على شركة سوني بأستراليا بسبب سياسة الاسترجاع غرامة 2.4 مليون دولار على شركة سوني بأستراليا بسبب سياسة الاسترجاع

فرضت هيئة المنافسة والإحتيال الأسترالية غرامة على شركة سونى اليابانية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم، بقيمة 2.4 مليون دولار بسبب سياسة إسترجاع المنتجات غير القانونية في أستراليا.



ووفقًا لموقع إنجادجيت التقنى، اشتكى العديد من مستخدمى منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن بأستراليا من شركة سونى Sony Europe، وطالبوا باسترجاع أموال الألعاب التي تم تحميلها بالخطأ عبر الإنترنت.



وأقرت الشركة اليابنية عبر موقعها الرسمى أنه لا يمكن رد رسوم التحميل بمجرد تنزيل اللعبة أو حتى بعد مرور 14 يوم، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع قانون المستهلك الأسترالي (ACL) .

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وأوضحت الهيئة أن شركة Sony Europe يجب أن تدفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، وذلك لتنفيذ إجراءات ACL لحماية المستخدمين سواء كان مقر الشركة في أستراليا أو فى جميع أنحاء العالم.وقال رود سيمز رئيس لجنة المنافسة والتجارة الأسترالية، إن المنتجات الإلكترونية عبر الإنترنت لديها نفس حقوق المستخدم، ولكننا نطلب أن تتعامل شركة Sony مع العملاء بشكل أفضل.ومن ناحية أخرى تحتوى شروط خدمات سونى Sony Europe على عدم وجود ضمان يتعلق بالجودة أو الدقة أثناء تحميل الألعاب عبر الإنترنت.