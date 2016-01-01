غرامة 2.4 مليون دولار على شركة سوني بأستراليا بسبب سياسة الاسترجاع

فرضت هيئة المنافسة والإحتيال الأسترالية غرامة على شركة سونى اليابانية عملاق صناعة التكنولوجيا فى العالم، بقيمة 2.4 مليون دولار بسبب سياسة إسترجاع المنتجات غير القانونية في أستراليا.
ووفقًا لموقع إنجادجيت التقنى، اشتكى العديد من مستخدمى منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلاى ستيشن بأستراليا من شركة سونى Sony Europe، وطالبوا باسترجاع أموال الألعاب التي تم تحميلها بالخطأ عبر الإنترنت.
وأقرت الشركة اليابنية عبر موقعها الرسمى أنه لا يمكن رد رسوم التحميل بمجرد تنزيل اللعبة أو حتى بعد مرور 14 يوم، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع قانون المستهلك الأسترالي (ACL) .
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