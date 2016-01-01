تعرف على مزايا.. تحديث تطبيق «TELEGRAM» الجديد

ينطلق التحديث الجديد من تطبيق Telegram بمجموعة من المميزات والأدوات الجديدة للمستخدمين، حيث يجلب التطبيق أدوات جديدة لتحرير الفيديو، إلى جانب تحسين تجربة البحث عن صور GIF، من بين مميزات أخرى.
ووفقاً لموقع theverge، يأتي تحديث تطبيق التواصل الإجتماعي Telegram بمجموعة من الأدوات الجديد لدعم المستخدم في تحرير الفيديو، والتي ستتيح للمستخدم تحريك الملصقات في أي صورة أو في مقاطع الفيديو المرسلة في التطبيق.
كما يتيح تحديث Telegram تحرير عناصر الفيديو المختلفة، مثل ضبط سطوع الإضاءة وأيضاً التباين، كما يمكن إضافة تعديلات على مقاطع الفيديو يدوياً وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، أو يمكن النقر المزدوج على الشاشة ليتم تحرير الفيديو بشكل تلقائي.
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