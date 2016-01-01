

باناسونيك تطلق أول سماعتها اللاسلكية.. تنافس بها سماعة آبل..السعر والمواصفات باناسونيك تطلق أول سماعتها اللاسلكية.. تنافس بها سماعة آبل..السعر والمواصفات

كشفت شركة باناسونيك اليابانية Panasonic الرائدة فى صناعة التكنولوجيا، عن سماعة الأذن الللاسلكية Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء، والتى ستصبح المنافس الأقوي لسماعات اَبل اللاسلكية AirPods Pro، وسماعة RZ-S300W لهواة الحجم الصغير والراحة.



وبحسب موقع technave التقني، تتميز سماعة باناسونيك الاسلكية الجديدة Panasonic RZ-S500W بميزة إلغاء الضوضاء والتشويش، حيث تعمل على تقليل الضوضاء داخل الأذن وخارجها، مما يؤدي إلى أفضل أداء لإلغاء الضوضاء وفقًا لما ذكرته الشركة، بينما تأتى سماعة RZ-S300W بخاصية إلغاء الضوضاء ولكن بحجم أصغر يبلغ قطره نحو 17 ملم.



ووعدت الشركة، أن تتميز سماعتها Panasonic RZ-S500W بجانب الميزة الأبرز لها لى جودة مكالمات عالية للطرازين القادمين، فإن الميكروفون يقلل ضوضاء الرياح والتداخلات الأخرى مع تحسين أداء و جودة الاتصال. فضلًا عن تطبيق Panasonic Audio Connect الذي يوفر إمكانية تغيير أوضع الصوت وتخصيص إعدادات إضافية.

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وتحتوي سماعة باناسونيك الجديدة Panasonic RZ-S500W على مساعد آبل Siri أو مساعد جوجل Google Assistant، بينما سيتم دعم مساعد أمازون Alexa من خلال تحديث فى المستقبل.أما بالنسبة للسعر، فتأتى سماعة باناسونيك Panasonic RZ-S500W بسعر 199 دولارًا أمريكياُ ما يعادل 3.300 جنيه مصري، بينما تأتي سماعة RZ-S300W بسعر 139 دولارًا ما يعادل 2.300 جنيه مصري، ويكمن شرائها عن طريق الحجز المسبق على موقع Lazada .