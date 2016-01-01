شهد موقع التدوينات القصيرة الشهير تويتر Twitter فى الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا فى عدد المستخدمين، نظرًا للمحتوى الإخبارى الذى يقدمه و بسبب تظاهرات مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد عناصر من أفراد الشرطة الأمريكية.
وتشير إحصائية نشرها موقع Sensor Tower، إلى أن تطبيق التغريدات Twitter هو الأكثر استخدمًا ليتفوق على فيسبوك و انستجرام من خلال مليون عملية تحميل يوم الإثنين الماضى.
ويحتل موقع تويتر Twitter المرتبة الثانية لأعلى رقم تحميل فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي للمستخدمين النشطين يوميا حيث قام 40 مليون شخص بتسجيل الدخول إلى التطبيق.
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التعليقات على 40 مليون مستخدم يوميا .. تطبيق تويتر يحقق أرقامًا قياسية لأول مرة
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