بعد أزمة بابجي الأخيرة.. يعنى إيه ألعاب "الباتل رويل" ومتى بدأت وكيف انتشرت؟

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بعد أزمة بابجي الأخيرة.. يعنى إيه ألعاب "الباتل رويل" ومتى بدأت وكيف انتشرت؟

حالة من الجدل أثارتها مؤخرا لعبة بابجي عقب إطلاق وضع جديد استثار غضب الكثير من المسلمين، خاصة وأنهم كان يطلب منهم الركوع لأصنام وذلك قبل أن يتراجع مطورو اللعبة عن هذا الوضع ويقدموا اعتذارا للمستخدمين، لكن بالنظر إلى لعبة بابجي بشكل عام، نجد أنها واحدة من ألعاب الباتل رويال والتى تقوم على المعارك بين اللاعبين، وفيما يلى نعرض مفهوم ألعاب "الباتل رويال" لتوضحيه للمستخدمين وشرح كل ما يتعلق به كما يلى:

- ألعاب باتل رويال Battle royale
هو نمط ألعاب فيديو يعتمد على الاستكشاف وبعض العناصر المشابهة لألعاب بقاء وتعتمد على أن يكون اللاعب بمثابة آخر شخص حي في اللعبة، ولعل أول لعبة كانت h1 z1 وليست ببجي.

- طريقة ممارسة ألعاب الباتل رويال
تبدأ اللعبة بعدد ضخم من اللاعبين ينزلون في مكان واحد ويبدؤون بجمع الأسلحة والدروع والمعدات التي ستساعدهم في اللعبة وعلى اللاعب قتل الخصوم الذين يعترضونه وكما يصبح مكان اللعب أصغر بحيث تحيط باللاعبين المتبقين منطقة خطر في مكان صغير والفائز يكون آخر شخص حي في اللعبة، وقد تم أخذ فكرة اسم النمط من الفلم الياباني المعركة الملكية.

- انتشار ألعاب الباتل رويال
بدأ الطور عن طريق أطوار في ألعاب مثل ماين كرافت حتى صدرت في سنة 2017 لعبة بلاير أنونز باتل جراوند أو المعروفة باسم ببجي وتمكنت من بيع أكثر من 50 مليون نسخة والحصول على 400 مليون لاعب حول العالم، ثم لاحقا صدرت لعبة فورتنايت باتل رويال المجانية التي تمكنت من النجاح والانتشار بسرعة.

المصدر: اليوم السابع

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