تردد منذ سنوات قليلة أنه من المتوقع أن تبدأ شركة آبل بإستخدام معالجات ARM في حواسيبها المحمولة بدلاً من معالجات Intel في المستقبل، ويبدو أن هذا المستقبل على وشك أن يتحقق. وفقا لتقرير حديث من iPhoneHacks، فيبدو أن أول حاسوب محمول مُزود بمعالج ARM من شركة آبل سيصل في وقت لاحق من هذا العام.
هذا التقرير يردد ما سمعناه في شهر مارس الماضي حيث قال المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo أنه من الممكن أن يتم إطلاق أول حاسوب MacBook مُزود بمعالج ARM في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى MacBook Pro مُتقدم، فقد لا ترغب في الإنتظار.
هذا لأنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بهذا التحول ببطء قبل أن تُطبقه على التشكيلة بكاملها. أول حاسوب يستخدم معالج ARM من شركة آبل قد يكون عبارة عن MacBook إقتصادي، ولكن من المرجح أن تنتقل آبل لإستخدام معالجات ARM بعد ذلك في حواسيب MacBook Pro أيضًا.
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التعليقات على أول حاسوب MacBook مُزود بمعالج ARM من آبل قد يصل في وقت لاحق من هذا العام
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