مستخدمي الخطط المدفوعة على Zoom سيحصلون على ميزات أمنية أقوى

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مستخدمي الخطط المدفوعة على Zoom سيحصلون على ميزات أمنية أقوى

في الأشهر القليلة الماضية، إكتسبت منصة محادثات الفيديو Zoom تزايدًا كبيرًا على مستوى الشعبية. لسوء حظ الشركة، فإن تزايد شعبيتها وضعها تحت المجهر مما أدى بسرعة إلى إكتشاف مجموعة من الثغرات الأمنية التي تهدد خصوصية المستخدمين على الخدمة.

قامت الشركة منذ ذلك الحين بتحسين الخدمة مع تحديث Zoom 5.0، ومن خلال الإستحواذ على إحدى الشركات المتخصصة في مجال تشفير البيانات. الآن، وفقًا لتقرير جديد من وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أن الشركة لديها خطط لتقديم ميزات تشفير أقوى، ولكن يبدو أن هذه الميزات الأمنية الجديدة ستكون متاحة فقط للعملاء الذين يدفعون للخدمة.

في حين أن هذا قد يثير إعتراضات من المستخدمين الذين يعتمدون على الخدمات المجانية للشركة، يعتقد البعض بأن هذا قد يكون هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. ووفقا لـ Jon Callas من American Civil Liberties Union، فإن جعل ميزات الأمان هذه جزءًا من الخدمة المدفوعة يمكن أن يسمح لشركة Zoom بإثناء المستخدمين الذين قد يعتمدون على المنصة من أجل الرسائل المزعجة ( Spam ) أو للأنشطة الضارة الأخرى.

بالنسبة لأولئك الذين يُجادلون بأن الخدمات الأخرى تقدم بالفعل تشفيرًا قويًا حتى لمستخدميها مجانًا، فإن الشركات الأخرى مثل الفيسبوك وجوجل كما ذكرت وكالة الأنباء رويترز تجني الأموال بالفعل من خلال الخدمات والإعلانات الأخرى، في حين تعتمد Zoom إلى حد كبير على خدماتها المدفوعة لإستقطاب الإيرادات.

المصدر: موقع الكترونى

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