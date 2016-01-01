

نوكيا تعلن عن تلفازها الذكي الثاني Nokia Smart TV.. تعرف على مواصفاته وسعره نوكيا تعلن عن تلفازها الذكي الثاني Nokia Smart TV.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة نوكيا Nokia عن ثاني تلفاز ذكي من إنتاجها، نوكيا سمارت تي في Nokia Smart TV، بقياس 43 بوصة، وبنظام تشغيل أندرويد باي Android Pie، والذي سيطرح في الهند بدءا من 8 يونيو الجاري، بسعر 425 دولارا (6,900 جنيها مصريا تقريبا).



ويعمل التلفاز الذكي الجديد من نوكيا بوحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2,25 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت.



وشاشة التلفاز الذكي الجديد من نوكيا من نوع ليد LED بدقة 4K UHD، مع سطوع بكثافة 300 شمعة في المتر المربع، وزاوية مشاهدة 178 درجة، مع دعم لتقنيات دولبي فيجن Dloby Vision وUDR10 وMEMC.

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وزودت نوكيا التلفاز الذكي الجديد بمكبرات صوت مدمجة بقدرة 24 واط، مع تحسينات صوت JBL ودولبي أوديو Dolby Audio وDTS TruSurround، مع منصة أندرويد تي في Android TV، حيث يمكن تنزيل التطبيقات والألعاب على التلفاز عبر متجر جوجل بلاي “بلاي ستور”، كما يدعم تطبيقات بث الفيديو الأشهر عالميا، يوتيوب ونتفليكس، كما يحتوي على مساعد جوجل الصوتي الذكي Google Assistant.ويحتوي تلفاز نوكيا الجديد كذلك على ميزة “كرومكاست” Chromecast، ما يعني إمكانية بث المحتوى من الهاتف الذكي إلى التلفاز، كما يدعم التلفاز الإصدار الخامس من تقنية البلوتوث والاتصال بشبكات الواي فاي بتردد 2,4 جيجاهرتز، مع منفذين USB و3 منافذ HDMI ومنفذ إيثرنت للاتصال بالإنترنت عبر الكابل.