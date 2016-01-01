أعلنت شركة نوكيا Nokia عن ثاني تلفاز ذكي من إنتاجها، نوكيا سمارت تي في Nokia Smart TV، بقياس 43 بوصة، وبنظام تشغيل أندرويد باي Android Pie، والذي سيطرح في الهند بدءا من 8 يونيو الجاري، بسعر 425 دولارا (6,900 جنيها مصريا تقريبا).
ويعمل التلفاز الذكي الجديد من نوكيا بوحدة معالجة مركزية رباعية النوى بتردد 1 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 2,25 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت.
وشاشة التلفاز الذكي الجديد من نوكيا من نوع ليد LED بدقة 4K UHD، مع سطوع بكثافة 300 شمعة في المتر المربع، وزاوية مشاهدة 178 درجة، مع دعم لتقنيات دولبي فيجن Dloby Vision وUDR10 وMEMC.
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التعليقات على نوكيا تعلن عن تلفازها الذكي الثاني Nokia Smart TV.. تعرف على مواصفاته وسعره
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