

الإعلان رسميًا عن سماعات Vivo TWS Earphone Neo، وتُكلف 70 دولار أمريكي الإعلان رسميًا عن سماعات Vivo TWS Earphone Neo، وتُكلف 70 دولار أمريكي

بصرف النظر عن سلسلة هواتف Vivo X50 Series، فقد قامت شركة Vivo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية Vivo TWS Earphone Neo. هذه السماعات اللاسكلية الجديدة من الشركة الصينية تضم الجيل الرابع من رقاقة كوالكوم المصممة خصيصًا لسماعات الأذن اللاسلكية.



سماعات Vivo TWS Earphone Neo الجديدة تدعم تقنية البلوتوث 5.2، مما يسمح لها بدعم aptX Aadaptive لتوفير صوت ذات جودة مماثلة لجودة CD، على الأقل هذا ما قالته شركة Vivo. الإستجابة السريعة هي أيضًا من بين الميزات التي تفتخر بها سماعات Vivo الجديدة، مما يجعلها مثالية للإستخدام أثناء تشغيل الألعاب وإجراء المكالمات الهاتفية. وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Vivo كذلك في سماعات Vivo TWS Earphone Neo الجديدة بإستخدام مكبرات للصوت بحجم 14.2 ملمتر مما يسمح لها بتوفير باس عالي.



هذه السماعات الجديدة من شركة Vivo تضم كذلك إثنين من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية مع العلم بأنه تم تصميم هذه السماعات للسماح بمرور بعض الصوت المحيط بالمستخدم ليكون على علم بما يجري من حوله، كما تم تصميمها لتكون مقاومة للقطرات المائية والعرق. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تضم كذلك عناصر التحكم باللمس وبإمكانها إستدعاء المساعد الرقمي المفضل لديك.

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وكما هو الحال مع بعض سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى المتاحة في السوق اليوم مثل AirPods، فبإمكان هواتف Vivo الذكية رصد وتثبيت سماعات Vivo TWS Earphone Neo بسهولة وسلاسة عندما يتم تفعيلها لأول مرة. وبصرف النظر عن ذلك، فهذه السماعات تعد بتوفير 5.5 ساعات من الإستخدام، ولكن في حالة إذا تم تفعيل aptX Aadaptive ينخفض هذا الرقم إلى 4.2 ساعات. وبالنسبة للعلبة الخاصة بالسماعات، فهي قادرة على توفير 27 ساعة من الإستخدام الإضافي علمًا أنه يمكن شحن هذه العلبة نفسها من خلال منفذ USB Type-C.عمومًا، سماعات Vivo TWS Earphone Neo متاحة حاليًا في الصين، وتُكلف 500 يوان صيني، وهو ما يُعادل 70 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.