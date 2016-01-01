جدد موظفو شركة فيسبوك مطالبتهم المدير التنفيذى للشركة ، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج ، حذف منشورات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من على موقع فيسبوك مثلما تم حذفها وإلا سيقومون بالتظاهر ضده.
وبحسب صحيفة New York Times فإن مئات الموظفين في الشركة قالوا إنهم رفضوا العمل لإظهار دعمهم للمتظاهرين في أنحاء البلاد، وعندما تم سؤالهم عن سبب توقفهم لبعض الوقت أثناء العمل، برروا بأنهم إنهم كانوا في استعراض احتجاج على رفضهم ما يحدث.
وقامت المجموعة المعترضة باحتجاج افتراضى، عن طريق التوقف عن العمل لفترة من الوقت، وذلك بسبب ظروف العمل من المنزل بسبب تفشي وباء كورونا.
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التعليقات على موظفو فيسبوك يهددون بالاستقالة ويتظاهرون ضد مارك زوكربيرج لعدم استجابته حذف منشورات ترامب
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