بخطوات بسيطة .. تخلص من إعلانات متجر فيسبوك المحرجة

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بخطوات بسيطة .. تخلص من إعلانات متجر فيسبوك المحرجة

ينزعج عدد كبير من مستخدمي فيسبوك Facebook، من الإعلانات المزعجة التى تظهر عبر خاصية التسوق الخاصة بالشبكة الاجتماعية Marketplace.

ويتسبب بعض محتوى الإعلانات المعروضة على متجر فيسبوك Marketplace، بالاحراج بسبب بعض إعلانات المنتجات التى تظهر بصورة عشوائية متضمنة إعلانات مزعجة قد لا تدخل ضمن دائرة اهتمام المستخدمين.

ومع انتشار المحتوى غير المناسب، والذى يعتبره مزعجا إلى حد كبير، يبحث الكثيرين على موقع التواصل الأشهر فيسبوك، عن كيفية التخلص من هذه الإعلانات المزعجة التى تعرض محتوى غير مناسب عبر إشعارات متجر Marketplace.

ولحسن الحظ، يمكنك بسهولة التخلص من الإعلانات المزعجة على Marketplace، حيث يتيح لك عملاق التواصل الاجتماعي ميزتين للتخلص من المحتوى الذى يزعجك على متجر فيسبوك للتسوق.

الميزة الأولى: يمكنك إخفاء أو إزالة محتوى الإعلانات المزعجة على Marketplace، من خلال تغيير موقعك إلى مكان آخر، يمكنك ذلك من خلال الضغط على أيقونة Marketplace، أعلى يسار صفحة فيسبوك، ثم النقر على خيار الموقع Location وتحديد موقع آخر.

الميزة الثانية: يمكنك من خلالها إيقاف تشغيل الإشعارات التى تحتوى المنتجات غير مرغوب فيها، وذلك من خلال:

1. افتح تطبيق فيسبوك Facebook، على هاتفك الذكى.
2. اضغط على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة على الصفحة الرئيسية لفيسبوك، للوصول إلى الإعدادات Settings.

3. بعد ذلك قم بالنقر على خيار إعدادات الإشعارات Notifications Settings.

4. قم بالبحث على خيار متجر Marketplace، ثم عدم تفعيل الإشعارات من خلال إيقاف تمكين الزر بجوار خيار Allow Notifications on Facebook.

المصدر: صدى البلد

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