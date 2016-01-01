دخلت منصة تصفح الفيديوهات الأشهر في العالم "يويتوب" على خط الاحتجاجات الأمريكية ضد عنصرية الشرطة الأمريكية، بقرارٍ وُصف بأنه مثير للجدل. وأفاد موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص بأن "يوتيوب" أصدرت قرارا بالتبرع بمبلغ مليون دولار أمريكي لمعالجة السلوك التمييزي للشرطة.
وأشارت إلى أن تلك الأموال ستذهب للمنظمات غير الربحية، التي تتعاون مع أقسام الشرطة الأمريكية لمعالجة السلوكيات التمييزية والعنصرية.
وأشارت "يوتيوب" إلى أن تبرعها بمبلغ مليون دولار، لمركز "العدالة للشرطة" نوع من إظهار "التضامن ضد العنصرية والعنف"، ولدعم الجهود المبذولة لمعالجة الظلم الاجتماعي.
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التعليقات على «يوتيوب» تدخل على خط احتجاجات «لا أستطيع التنفس» الأمريكية بهذا القرار
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