

الإعلان رسميًا عن Galaxy Book S 2020 مع المعالج Intel Lakefield و LTE الإعلان رسميًا عن Galaxy Book S 2020 مع المعالج Intel Lakefield و LTE

في شهر أغسطس من العام الماضي، قامت شركة سامسونج بالكشف عن Samsung Galaxy Book S والذي كان عبارة عن حاسوب محمول بنظام الويندوز يستخدم المعالج Snapdragon 8cx من شركة كوالكوم. الآن، قامت الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق نسخة مدعومة بالمعالج Intel Lakefield من شركة Intel من هذا الحاسوب في نفس التصميم الخالي من المراوح.



في المقدمة، يضم الحاسوب Samsung Galaxy Book S 2020 الجديد شاشة LCD حساسة للمس بحجم 13.3 إنش وبدقة FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 1 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة سامسونج أن هذا الحاسوب المحمول الجديد يزن 950 جرامًا ويبلغ سمكه 11.8 ملمتر فقط. وإلى جانب ذلك، فهو يضم كذلك أربع مكبرات للصوت من شركة AKG، ومستشعر لبصمات الأصابع.



على وجه التحديد، الحاسوب Samsung Galaxy Book S 2020 الجديد يضم المعالج Intel Core i5-L16G7، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR4x، وذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع eUFS. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب يضم كذلك منفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الرأس، كما أنه يضم ميكروفون، ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وفيما يخص بطارية هذا الحاسوب، فهي تمتاز بقوة 42W وتقول شركة سامسونج أنها قادرة على توفير ما يصل إلى 17 ساعة من مشاهدة الفيديوهات.

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الـ Galaxy Book S 2020 الجديد يأتي أيضًا مع WiFi 6 و 4G LTE، ويُمكن إستخدامه مع Windows 10 Home أو Windows 10 Pro. سيكون هذا الحاسوب المحمول الجديد متاحًا باللونين الذهبي والرمادي وبسعر يبدأ من 999 جنيهًا إسترلينيًا. ومن المقرر أن يتم البدء بشحن هذا الحاسوب في اليوم 12 يونيو بالمملكة المتحدة. وبالنسبة لموعد إطلاق هذا الحاسوب على الصعيد العالمي، فهو لا يزال مجهولاً.