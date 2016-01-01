في شهر أغسطس من العام الماضي، قامت شركة سامسونج بالكشف عن Samsung Galaxy Book S والذي كان عبارة عن حاسوب محمول بنظام الويندوز يستخدم المعالج Snapdragon 8cx من شركة كوالكوم. الآن، قامت الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق نسخة مدعومة بالمعالج Intel Lakefield من شركة Intel من هذا الحاسوب في نفس التصميم الخالي من المراوح.
في المقدمة، يضم الحاسوب Samsung Galaxy Book S 2020 الجديد شاشة LCD حساسة للمس بحجم 13.3 إنش وبدقة FullHD، وكاميرا أمامية بدقة 1 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة سامسونج أن هذا الحاسوب المحمول الجديد يزن 950 جرامًا ويبلغ سمكه 11.8 ملمتر فقط. وإلى جانب ذلك، فهو يضم كذلك أربع مكبرات للصوت من شركة AKG، ومستشعر لبصمات الأصابع.
على وجه التحديد، الحاسوب Samsung Galaxy Book S 2020 الجديد يضم المعالج Intel Core i5-L16G7، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB من نوع LPDDR4x، وذاكرة داخلية بحجم 256GB أو 512GB من نوع eUFS. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب يضم كذلك منفذي USB-C، ومنفذ لسماعات الرأس، كما أنه يضم ميكروفون، ومنفذ للذاكرة الخارجية MicroSD. وفيما يخص بطارية هذا الحاسوب، فهي تمتاز بقوة 42W وتقول شركة سامسونج أنها قادرة على توفير ما يصل إلى 17 ساعة من مشاهدة الفيديوهات.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن Galaxy Book S 2020 مع المعالج Intel Lakefield و LTE
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