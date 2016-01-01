

ريدمي تكشف عن شاشة كمبيوتر رخيصة ريدمي تكشف عن شاشة كمبيوتر رخيصة

على غرار شركة شاومي، بدأت ريدمي التابعة لها في الدخول لأسواق غير سوق الهواتف الذكية، وها هي تكشف عن أول شاشة كمبيوتر تحمل علامتها باسم Redmi Display 1A لتكون أقوى المنافسين في الفئة الاقتصادية.



تأتي الشاشة بقياس 23.8 إنش من نوع LCD IPS ودقة FHD، بإضاءة 250-nit، ونسبة تباين عادية 1:1000. وتقول ريدمي إنه يمكن استخدامها في إعداد سطح المكتب متعدد الشاشات بفضل حواف جانبية رقيقة مقاسها 7.4 مم فقط إلا من الجزء السفلي.



تدعم الشاشة مداخل HDMI وVGA، الأخير الذي عفى عليه الزمن مقارنة بتقنيات 2020، لكن وجوده في المنتجات الاقتصادية مرحب به لاستهداف شريحة إضافية من المستخدمين.

الشاشة متوفرة للطلب المسبق من متجر شاومي بالصين عند سعر 83$.







