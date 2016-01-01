وصول تحديث macOS 10.15.5 مع تحسينات لإطالة عمر البطارية

آبل تطلق تحديث نظام تشغيل ماك ” macOS 10.15.5″ مع تحسينات تساعد المستخدمين بالحفاظ على عمر البطارية أطول.
أطلقت شركة آبل تحديث نظام تشغيل ماك كتالينا، macOS Catalina 10.15.5، الجديد والذي جلب معه مزايا تساعد المستخدمين في الحفاظ على البطارية وتقليل استهلاك الطاقة، بجانب مزايا لتحسين استخدام تطبيق محادثات الفيديو FaceTime.
تتسم بطاريات آيونات الليثيوم ” Lithium-ion” المستخدمة في أجهزة ماك بوك ومعظم الحواسيب المحمولة بكونها تضعف مع الوقت، بحيث كلما تقدمت في العمر وزاد الاستخدام تبدأ بالاحتفاظ بالطاقة أقل من السابق عند الشحن وبالتالي تفقدها بسرعة وتصبح مدة عملها أقل، وبالتالي عمر البطارية يصبح أقل مع الوقت حتى تصل لمرحلة التغيير.
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