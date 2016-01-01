في هذا الصباح، نشر Jason Ronald، مدير إدارة المنتجات في فريق Xbox Series X تدوينة حول جهاز الألعاب الجديد من الشركة وتوافقه العكسي مع ألعاب Xbox القديمة. إعتبارًا من اليوم الأول، سيكون جهاز Xbox Series X متوافقًا مع الألعاب الخاصة بالأجيال الأربعة من جهاز Xbox.
تم الحديث عن التحدي المتمثل في القدرة على القيام بذلك في التدوينة. التحدي الأول هو الإختلاف في المعمارية التي تم بها بناء المعالجات المستخدمة في أجهزة Xbox المختلفة. ومع ذلك، نجحت مايكروسوفت في جعل ألعاب Xbox القديمة متوافقة مع جهاز Xbox Series X الجديد بفضل المعالج الخاص المستخدم في هذا الأخير. والفضل في ذلك يعود أيضًا إلى نظام Xbox OS.
تم إختبار ألعاب Xbox القديمة على Xbox Series X لأكثر من 100 آلف ساعة، وهو الإختبار الذي خلص إلى أن الآلاف من الألعاب ستكون قابلة للتشغيل منذ اليوم الأول. يأمل فريق مايكروسوفت في بلوغ 200 آلف ساعة من الإختبارات بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق جهاز Xbox Series X، والذي من المقرر أن يكون في موسم العطلات لهذا العام.
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التعليقات على Xbox Series X سيشغل ألعاب أجيال Xbox الأربعة، وبعضها بوضع HDR و 120fps
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