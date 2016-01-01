

تريند مايكرو تكشف: 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني تريند مايكرو تكشف: 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني

أكد أشرف سراج المدير العام لدى شركة تريند مايكرو مصر، أن السوق العالمية أصبحت بحاجة للشباب المتخصص في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى دراسة شركة البيانات الدولية IDC أوضحت أن مهندس أمن المعلومات أو محلل المعلومات وأخصائي إدارة الأمن الإلكتروني سيكون من أكثر الوظائف المطلوبة خلال 2-3 سنوات القادمة في الشرق الأوسط.







قال سراج في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، الخميس، إن Cybersecurity Ventures توقعت أنه سيكون هناك 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم بحلول عام 2021، في حين كشف تقرير حديث لشركة Booz Allen

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Hamilton عن وجود نقص في القوى العاملة في مهنة الأمن السيبراني تقدّر بنحو 2.9 مليون شاغر في جميع أنحاء العالم.أشار سراج إلى أن هذه الارقام تبرز التحدي الذي يواجه الحكومات والمؤسسات لجهة الاستجابة للمخاطر السيبرانية التي تتربع كأحد أهم المخاطر التي تواجه الدول هذا العام، وفي نفس الوقت تعد هذه الأرقام إيجابية للشباب الباحثين عن فرص عمل مضمونة في المستقبل.أوضح سراج أن تريند مايكرو تؤمن من خلال التزامها الراسخ بدعم الحكومة بأهمية دعم الشباب على النحو الذي يضمن لهم أخذ مكانتهم الريادية في المستقبل، وبالتالي تعزيز مكانة مصر التنافسية على الصعيد العالمي، لذلك عمدت الشركة إلى القيام بالعديد من المبادرات التي من شأنها تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ورفع مهاراتهم في هذا المجال.أضاف أن تريند مايكرو تتواجد كل عام كشريك استراتيجي مع Cyber Talents لاستضافة المسابقة المصرية الوطنية للأمن السيبراني "التقط العلم"، المبادرة التي تهدف إلى إعداد الشباب للمشاركة في البطولة الإقليمية، في إطار جهودها الطامحة إلى اكتشاف أفضل المواهب في هذا المجال داخل مصر، وتعد هذه الفعالية جزءا من المبادرة العالمية الهادفة إلى تعزيز العقول ورفع مستوى المهارات في قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات من خلال مسابقة قائمة على تجاوز أصعب التحديات الأمنية التي تواجه عالمنا اليوم.