كوالكوم تطلق أول معالجات تدعم معيار الواي فاي الجديد Wi-Fi 6E

كشفت شركة كوالكوم عن أولى شرائح المعالجات التي تدعم معيار الشبكات اللاسلكية الجديد Wi-Fi 6E والذي يقدم سرعة أكبر وموثوقية أعلى بفضل الاستفادة من مدى أوسع للأمواج اللاسلكية.
وبداية منتجات الشركة التي تدعم هذا المعيار نوعين من المعالجات: الأول خاص بالهواتف الذكية والذي سيتوفر للشركات بدءاً من الشهر المقبل، والآخر لأجهزة الراوتر وسيتوفر الآن.
وتستفيد شبكات Wi-Fi 6E من تردد الشبكات اللاسلكية 6 غيغاهرتز والذي ينعكس إيجاباً على جودة أداء الاتصال اللاسلكي.
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