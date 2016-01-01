

جيميل تضيف قائمة الإعدادات السريعة لتسهيل تعديل شكل صندوق الوارد جيميل تضيف قائمة الإعدادات السريعة لتسهيل تعديل شكل صندوق الوارد

سيتم تفعيل القائمة السريعة في جيميل افتراضياً للجميع، وبمجرد فتحها واختيار أي خيار ستلاحظ مباشرة بدء تطبيقه ومقارنة النتائج، حالياً توفر بضعة إعدادات مثل شكل كثافة الرسائل (افتراضي – مريح – مضغوط) و الثيم العام بحيث يمكنك اختيار واحدة من بضعة ثيمات متاحة مع خيار عرض الجميع، وهناك خيار نوع صندوق الوارد أي تحديد نوع الأولولية للوصول إلى صندوق الوارد، مع خاصية جزء القراءة لتتمكن معرفة جزء من مضمون الرسالة بدون الحاجة لفتحها.



بالطبع كما يشير اسمها، فهي قائمة سريعة بأهم الإعدادات التي قد تستخدمها بكثافة أكبر. لكن لو أردت القيام بشيء آخر، مثل تعديل التوقيع أو رسائل الرد التلقائي، ستحتاج للدخول إلى الإعدادات كما هو الحال سابقاً.



لم تضف جوجل أية إعدادات جديدة، فقط قائمة سريعة للوصول لأبرز الإعدادات، وبدأت بإتاحتها لكافة المستخدمين منذ اليوم وخلال الأسابيع القليلة القادمة ستتاح للجميع وذلك لمستخدمي الحسابات العادية وحسابات حزمة تطبيقات جوجل G Suite للشركات.