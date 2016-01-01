

Cortex-A78 و Cortex-X1 ستكونا القلب النابض لأجهزة الأندرويد القادمة في العام 2021 Cortex-A78 و Cortex-X1 ستكونا القلب النابض لأجهزة الأندرويد القادمة في العام 2021

اليوم، قامت شركة ARM بالكشف عن أنويتها الجديدة المخصصصة لمعالجات الأجهزة المحمولة، وهي الأنوية التي سيتم إستخدامها من قبل الشركات المُطورة للمعالجات في المعالجات الرائدة القادمة الخاصة بها. وعلى وجه التحديد، كشفت لنا شركة ARM اليوم عن النواتين Cortex-A78 و Cortex-X1.



وبالنسبة للنواة Cortex-A78، فهي تأتي لتحل محل النواة الحالية Cortex-A77. وعلى سبيل المقارنة، يمكن لنواة Cortex-A78 الجديدة معالجة بيانات أكثر بنسبة 20 في المئة مع إستهلاك نفس المقدار من الطاقة أو إستهلاك طاقة أقل بنسبة 50 في المئة مع توفير نفس الأداء مقارنة مع النواة Cortex-A77.



نواة Cortex-A78 الجديدة تُعتبر أصغر من Cortex-A77، فهي تستخدم مساحة أقل بنسبة 15 في المئة في معالج ثماني النوى يضم أربعة أنوية Cortex-A78 إضافة إلى أربعة أنوية Cortex-A55 أخرى، وهي المعمارية التي من المفترض أن تكون شائعة في المعالجات في العام 2021.

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Cortex-X1 تُعتبر النواة الأولى في تشكيلة Cortex-X Series الجديدة، وهي تتمحور حول الأداء. التصميم الأساسي هو نتيجة برنامج ARM CXC، حيث تتعاون شركة ARM مع الشركاء لإنشاء أنوية خاصة. وتجدر الإشارة إلى أن نواة Cortex-X1 تتمتع بأداء أعلى بنسبة 30 في المئة مقارنة مع Cortex-A77 وسرعة أكبر بنسبة 23 في المئة مقارنة مع Cortex-A78. وبالإضافة إلى ذلك، فهي حصلت على قدرات مضاعفة على مستوى التعلم الآلي.هذا الأداء المعزز راجع لكون نواة Cortex-X1 تتطلب طاقة أكبر مقارنة مع نواة Cortex-A78. لهذا السبب، من غير المحتمل أن نرى عدة أنوية Cortex-X1 في معالجات الهواتف الذكية. ستكون المعمارية الأكثر ترجيحًا هي إستخدام نواة Cortex-X1 واحدة مع ثلاثة أنوية Cortex-A77 ثم بعض أنوية Cortex-A55 للمهام الأقل تعقيدًا.وفيما يخص الرسوميات، فقد قامت شركة ARM بالكشف عن المعالجين Mali-G78 و Mali-G68. لا يزال معالج الرسوميات Mali-G78 يستند على معمارية Valhall المُستخدمة في Mali-G77، ولكنه أسرع بنسبة 25 في المئة في بعض السيناريوهات ويدعم ما يصل إلى 24 تصميم أساسي. ستشهد الألعاب زيادة في الأداء بنسبة 17 في المئة. أما بخصوص Mali-G68، فهو يرث جميع ميزات Mali-G78 ولكنه يدعم عددًا قليلاً من التصاميم الأساسية وهو أصغر حجمًا وأكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة.