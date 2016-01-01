

المعالج HiSilicon Kirin 1020 لم يتأثر بالقرار الأمريكي، وسيصل في الموعد المحدد المعالج HiSilicon Kirin 1020 لم يتأثر بالقرار الأمريكي، وسيصل في الموعد المحدد

بسبب أحدث الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الأمريكية والتي لا تؤثر الآن على شركة Huawei فحسب، بل على بعض مورديها مثل TSMC، يتساءل الناس عما إذا كان هذا سيؤدي إلى تأخير إنتاج المعالج HiSilicon Kirin 1020 الرائد القادم من شركة Huawei.



حسنًا، ذكرت المعلومات الأولية أن العقوبة تؤثر فقط على الطلبات المستقبلية وليس تلك التي وضعتها شركة Huawei بالفعل، مما يعني أن شركة TSMC ستواصل تصنيع معالجات Huawei بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر و7 نانومتر الخاصة بها. ومع ذلك، أشار التقرير الأخير إلى طلبيات 5 نانومتر و 12 نانومتر فقط لأن جدول الطلبيات المخصص لخط الإنتاج 7 نانومتر ممتلئ بالفعل.



هذا التقرير ذكر كذلك أن خط الإنتاج 5 نانومتر مملتئ بنسبة 50 في المئة فقط، مما يعني بدوره أنه سيتم إنتاج المعالج HiSilicon Kirin 1020 في الموعد المحدد ليتم إطلاقه مع سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series. ومع ذلك، مستقبل HiSilicon Kirin 980 و HiSilicon Kirin 990 لا يزال غامضًا لأن هذين المعالجين يستندان على تكنولوجيا التصنيع 7 نانومتر، في حين أن خطوط إنتاج 12 نانومتر مخصص للطلبيات المُتعلقة بمحطات شبكات الجيل الخامس 5G.

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لا يزال هناك بعض الوقت أمام شركة Huawei للعمل وتقديم طلبيات أخرى قبل أن يتم تطبيق الحظر في شهر سبتمبر المقبل