تقرير جديد يقترح صدور سماعات الرأس AirPods Studio في المستقبل القريب

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تقرير جديد يقترح صدور سماعات الرأس AirPods Studio في المستقبل القريب

هناك إشاعة مفادها أن شركة آبل على وشك إطلاق سماعات للرأس تدعم تقنية إلغاء الضوضاء ستحمل على الأرجح إسم AirPods Studio. في السابق، كان من المقدر أن يتم إطلاق هذه السماعات في وقت ما في النصف الثاني من العام، ولكن تقرير جديد يقول أن هذه السماعات قد ترى ضوء النهار مباشرة قبل إنتهاء النصف الأول من هذا العام.

ذكر أحد المحللين أن شركة آبل بدأت بالفعل عملية إنتاج سماعات AirPods Studio. هذا يعني أن لحظة الإعلان الرسمي إقتربت، وقد تكون في الشهر المقبل. يعتقد موقع MacRumors أن هناك إحتمال أن يحدث ذلك في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC2020 في أواخر شهر يونيو. ومع ذلك، قد لا ترغب الشركة في صرف تركيز الحدث، لذلك قد يتم الإعلان عن هذه السماعات في حدث منفصل.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فيبدو أن سماعات AirPods Studio القادمة من آبل ستأتي مع ميزة للكشف عن الرأس والعنق. ما يعنيه هذا هو أنه عندما تقوم بخلع السماعات عن الرأس، فسوف تكون هناك مستشعرات يمكنها إكتشاف ذلك وستقوم تلقائيًا بإيقاف الأغنية.

ميزة الكشف عن الرقبة تعني أيضًا أنه عندما تكتشف السماعات أنك ترتديها حول رقبتك، فإنها ستواصل العمل، حيث تفترض أنك ربما أزلتها مؤقتًا فقط ولكنك تظل راغبًا في الإستماع إلى الموسيقى لاحقًا. يدعي التقرير الجديد أنه ستكون هناك أيضًا مستشعرات إضافية يمكنها إكتشاف الأذن اليسرى أو اليمنى ويمكنها تدوير القنوات الصوتية وفقًا لذلك، مما يعني أنه لن تكون هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لإرتداء سماعات الرأس.

وتشمل الميزات الأخرى وضع الشفافية وإلغاء الضوضاء. نتوقع أن تُعلن شركة آبل عن سماعات الرأس الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC20 الذي سيتم بثه فقط عبر الإنترنت، ويمكن أن تُكلف حوالي 350 دولار أمريكي.

المصدر: موقع الكترونى

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