

جميع اختصارات لوحة المفاتيح لموقع يوتيوب جميع اختصارات لوحة المفاتيح لموقع يوتيوب

نعلم أنّ أشهر البرامج وأنظمة التشغيل تستخدم اختصارات لوحة المفاتيح تسهيلا للاستخدام، وكذلك موقع يوتيوب يدعم اختصارات تخفى على غالبية المستخدمين.



في الجدول أدناه، تجد جميع اختصارات لوحة المفاتيح لموقع يوتيوب على أجهزة سطح المكتب، مع العلم أنها تعمل في حالة كان الفيديو موضع التركيز.. ويمكنك نقل التركيز في الفيديو ببساطة بالنقر على مفتاح المسافة (Space) مرتين.



الإجراء الاختصار

إيقاف واستئناف الفيديو

مفتاح المسافة أو حرف K

الرجوع 5 ثوان سهم اليسار

الرجوع 10 ثوان

حرف j

التقديم 5 ثوان سهم اليمين

التقديم 10 ثوان

حرف l

الوصول إلى نسبة معينة من الفيديو الأعداد من 1-9 المصطفة أفقيا بلوحة المفاتيح (ليست لوحة الأرقام الجانبية).

مثلا: إذا نقرت على رقم 4، تنتقل إلى 40% من وقت الفيديو.

بداية الفيديو من جديد (تحميله من جديد) رقم 0 أو مفتاح Home

وضع ملء الشاشة حرف f

الخروج من وضع ملء الشاشة

مفتاح Escape

الانتقال لنهاية الفيديو

مفاتح End

رفع مستوى الصوت 5% السهم لأعلى

خفض مستوى الصوت 5% السهم لأسفل

زيادة سرعة الفيديو

< + Shift أو . + Shift

خفض سرعة الفيديو

> + Shift أو , + Shift

تقديم إطار واحد بالفيديو

(ثانية الفيديو تشمل 24 إلى 60 إطارا بالثانية) مفتاح . (النقطة)

الرجوع (إطار واحد) بالفيديو مفتاح ,

كتم وإلغاء كتم الصوت حرف m

عرض وإخفاء الترجمة حرف c

الانتقال للفيديو السابق في قائمة التشغيل Shift+p

الانتقال للفيديو التالي في قائمة التشغيل Shift+n