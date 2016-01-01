

براءة اختراع... ميزات "خارقة" في هاتف سامسونغ القابل للطي براءة اختراع... ميزات "خارقة" في هاتف سامسونغ القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسجيل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية براءة اختراع جديدة مخصصة لنسختها المرتقبة من هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد 2".



وأظهرت براءة الاختراع، التي كشف تفاصيلها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "سامسونغ غلاكسي فولد 2" سيكون مقاوما للماء.



كما أظهرت براءة الاختراع أيضا أن هاتف سامسونغ القابل للطي، سيكون مدعوما بشاشة طولية يمكنها فقط عرض الإخطارات بصورة كاملة ولفترة طويلة من دون الحاجة إلى فتح الهاتف من وضع الطي.

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​كما أن براءة الاختراع تظهر اعتماد "سامسونغ" على هيكل معدني جديد، يجعل هاتف "غلاكسي فولد 2" مقاوما للماء والصدأ والأتربة، محميا بالكامل من الرطوبة الخارجية سواء في وضعه مطويا أو مفتوجا بصورة كاملة.وتشير التسريبات الأخيرة، أن "سامسونغ" قد تجهز أكثر من إصدار من هاتف "غلاكسي فولد 2"، فمن المحتمل أن يحمل أحدها اسم "غلاكسي فولد 2" بشاشة خارجية أكبر، و"غلاكسي فولد 2 لايت" بشاشة خارجية أصغر، و"غلاكسي نوت فولد" وسيكون مدعوما بقلم إلكتروني "إس بين".​كما يظهر من التسريبات المنشورة أن هاتف "سامسونغ" القابل للطي، سيكون مدعوما ببصمة إصبع موجودة في مفتاح التشغيل، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الكاميرات الأمامية وثلاثة كاميرات خلفية، وبأحدها قد يكون هناك كاميرا تكبير تشبه المنظار.ومن المتوقع أن تعلن سامسونغ عن تفاصيل هاتفها القابل للطي خلال شهر أغسطس/آب المقبل.