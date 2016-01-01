

لربط آيفون بكمبيوتر MacOS.. آبل تصدر تطبيقا للرسائل يسهل المشاركة بين أجهزتها.. فيديو لربط آيفون بكمبيوتر MacOS.. آبل تصدر تطبيقا للرسائل يسهل المشاركة بين أجهزتها.. فيديو

كشفت تقارير أن شركة Apple آبل تخطط لتحديث الرسائل على أجهزة الكمبيوتر MacOS ، الأمر الذى سيجلب ميزات في إصدارات iOS وiPadOS من التطبيق إلى أجهزة كمبيوتر Mac، بحيث يمكن تبادل الرسائل من وإلى أجهزة آبل جميعها في وقت واحد.



وبحسب موقع 9to5Mac التقنى فإنه سيتم استبدال تطبيق الرسائل لأجهزة MacOS بالكامل بإصدار يستند إلى تقنية Catalyst من الشركة، ، والتي وجدت دليلًا على الخطة في عملية تطوير مبكرة لنظام التشغيل iOS 14 .



وتقنية Catalyst هي عبارة عن مشروع من شركة آبل لدمج التطوير بين تطبيقات iOS وMacOS، بحيث يمكن تبادل الرسائل والملفات وغيرها بين هواتف آيفون و آيباد مع أجهزة كمبيوترMac، وأشاد بعض المطورين، وباستخدام هذه التكنولوجيا، في تجربة جديدة لتبادل الرسائل على أجهزة وMacOS.

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وأنشأت شركة آبل إصدارات Catalyst من العديد من التطبيقات، بما في ذلك Apple News و Stocks و Voice Memos، مع استخدام هذه التقنية فستقوم آبل باصدار تطبيق المراسلة بين أجهزتها .ومن المحتمل أن تعلن آبل عن تطبيق الرسائل لأجهزة MacOS في مؤتمرها العالمى للمطورين والذى سيعقد في 22 يونيو القادم ، كما أن التطبيق سيعلن عنه ضمن نظام تحديث iOS 14 .