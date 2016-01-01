تلفاز Samsung Terrace TV الجديد مصمم ليتم إستخدامه خارج المنزل

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تلفاز Samsung Terrace TV الجديد مصمم ليتم إستخدامه خارج المنزل

تم تصميم التلفزيونات في الغالب ليتم إستخدامها في الداخل، ولكن يكون من الأفضل في بعض الأحيان إمتلاك تلفاز في حديقة المنزل لمشاهدة الأفلام أثناء الإستمتاع بالهواء الخارجي الجميل. ومع ذلك، فإن المشكلة في وضع التلفاز في الهواء الطلق هي أن معظم التلفزيونات تُصنع من مواد لا تستطيع مقاومة العوامل البيئية الخارجية لفترات طويلة مما يعرضها للتلف بسرعة.

الخبر السار هو أنه إذا كنت تتطلع للحصول على تلفاز ترغب في إستخدامه في الخارج، فقد تكون مسرورًا بمعرفة أن شركة سامسونج أعلنت الآن عن تلفاز جديد أطلقت عليه إسم Samsung Terrace TV. سيكون هذا هو أول تلفزيون 4K QLED خارجي للشركة مع العلم بأنه يأتي أيضًا مع مكبر للصوت إختياري مستقل على شكل عارضة، مما يعني أنك ستتمكن من الإستمتاع بعروضك في الهواء الطلق مع صوت عالي الجودة بدلاً من سحب مكبرات الصوت إلى الخارج معها.

بالنظر إلى أنها مخصصة للأماكن الخارجية، فقد حرصت شركة سامسونج أيضًا على منحها شهادة IP55، مما يعني أنها ستكون قادرة على تحمل الماء والغبار إلى حد ما، لذلك يجب ألا يؤدي تعرضها للقطرات المائية إلى إتلافها، على الرغم من أنه سيكون من الأفضل وضعها في مكان يجنبها التعرض المباشر للأمطار.

هذا التلفاز الخارجي الجديد من سامسونج يدعم تطبيق Apple TV وبروتوكول الإتصال اللاسلكي AirPlay2، بالإضافة إلى المساعدين الرقميين مثل Bixby و Alexa و Google Assistant. ومع ذلك، فهذا التلفاز الجديد ليس رخيصًا، فهو يُكلف إبتداءً من 5000 دولار أمريكي لنسخة 65 إنش، ونحو 6500 دولار أمريكي لنسخة 75 إنش. يُمكن للعملاء المهتمين المضي قدمًا وطلبه مسبقًا عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج عبر الإنترنت.

المصدر: موقع الكترونى

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