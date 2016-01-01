مفاجأة.. IBM تخفض الوظائف وتسريح العمال بدأ في أبريل

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مفاجأة.. IBM تخفض الوظائف وتسريح العمال بدأ في أبريل

أكدت شركة التكنولوجيا العملاقة آي بي إم تقارير تفيد بأنها ستلغي عددًا من الوظائف، هذا هو أول إعادة هيكلة القوى العاملة الرئيسية في ظل الرئيس التنفيذي الجديد للشركة آرفيند كريشنا.



على الرغم من أنه ليس هناك أي تفاصيل عن تسريح العمال، من المرجح أن تؤثر تخفيضات الوظائف على بعض الوظائف في الهند أيضًا، ويقال إن عمليات التسريح من العمل قد بدأت في أبريل.



إليك كل ما كشفته الشركة وليس عن تخفيضات الوظائف هذه

يتطلب عمل IBM المرونة لإعادة المزج باستمرار
قالت الشركة في بيان: "إن عمل شركة آي بي إم في سوق تنافسية للغاية يتطلب مرونة لإعادة المزج

باستمرار إلى المهارات عالية القيمة، ويتم اتخاذ قرارات القوى العاملة لدينا من أجل مصالح أعمالنا على المدى الطويل".
لم تكشف شركة IBM حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بالموقع حيث قد تحدث تخفيضات في الوظائف



أخبرت المصادر موقع TOI الهندي أن عمليات الشركة في الهند أيضًا قد تشهد بضع مئات من الوظائف

قد يتأثر المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط ​​بما في ذلك مديري المشاريع

وما فوق.
من المرجح أن تؤثر تخفيضات الوظائف على المديرين التنفيذيين من المستوى المتوسط ​​بما في ذلك مديري المشاريع

وما فوقها، ويشمل الكثير أولئك الذين قضوا أكثر من عقد في الشركة.


لم تكشف IBM أيضًا عن الأقسام التي من المحتمل أن تتأثر



لا توجد كلمة رسمية عن عدد الموظفين المحتمل أن يتأثروا
على الرغم من عدم وجود رقم رسمي حول عدد الموظفين الذين قد يتأثروا بهذه التخفيضات في الوظائف، فإن بلومبرج تشير إلى أن العدد سيكون بالآلاف.

كان لدى IBM حوالي 352،600 موظفًا حتى نهاية ديسمبر 2019 ، وفقًا للإيداع التنظيمي

يمكن للموظفين إعادة المهارات والانضمام مرة أخرى
وبحسب ما ورد أخبرت الشركة موقع ZDNet أن الموظفين ستتاح لهم الفرصة للانضمام إلى وظائف حيث تتوفر الأدوار، وقال المتحدث لموقع الويب وفقًا للتقرير، إن الموظفين يمكنهم إعادة المهارات والتنافس على هذه الوظائف.



في أبريل، سحبت شركة IBM توجيهاتها لعام كامل لعام 2020 بشأن عدم التأكد من الفيروسات

المصدر: الوفد

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