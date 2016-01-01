

كيف تتحقق من تسريب كلمة المرور الخاصة بك كيف تتحقق من تسريب كلمة المرور الخاصة بك

من خلال إبراز الحاجة إلى تخزين كلمات المرور، وجد باحثو الأمن السيبراني أن 83% من مستخدمي الإنترنت يفكرون في كلمات مرورهم الضعيفة، وقال 54% إنهم غير مدركين لكيفية التحقق مما إذا كان قد تم بالفعل تسريب أي من بيانات اعتمادهم.







تعد كلمات المرور الطريقة الأكثر شيوعًا للمصادقة، ولكنها لا تعمل إلا إذا كان من الصعب اختراقها وسريتها.

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وفقًا لعدد متزايد من التطبيقات التي تتطلبها، قد يكون من الصعب التوصل إلى أفكار جديدة لكلمات المرور المعقدة ووضعها في الاعتبار تمامًا خصوصًا عندما يُطلب من المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، وفقًا لتقرير Kaspersky.وقال التقرير: "بالإضافة إلى هذا التحدي المتمثل في الإبداع بالنسبة للمستخدمين، أصبحتخزين كلمات المرور بأمان أكثر أهمية والبحث عن الحالات المحتملة التي يمكن أن يتم فيها تسريب بيانات الاعتماد".وفقًا للنتائج، يدعي 55% من المستخدمين أنهم يتذكرون جميع كلمات المرور الخاصة بهم - وهو ما قد يكون صعبًا إذا تم تلبية متطلبات الأمان مثل تعقيد كلمة المرور والتفرد.واحد من كل خمسة 19% يحتفظ بها مكتوبة في ملف أو وثيقة مخزنة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ويستخدم 18% المتصفحات على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية لتخزين كلمات المرور الخاصة بهم.قالت مارينا تيتوفا، رئيس تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبيرسكي: "يمكن للمستهلكين مراقبة انتشار البيانات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور التي ربما تم تسريبها، وهذا ليس فقط من أجل مجرد الوعي، بل يسمح أيضًا للأفراد باتخاذ الإجراء الصحيح لتقليل أي انتهاك للخصوصية".هناك بعض الطرق للتحقق مما إذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بكعلى سبيل المثال، خدمات مثل "Have I been Pwned؟" الاحتفاظ بقاعدة بيانات حيث يمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تم تضمينها في التسريبات العامة أو خروقات البيانات دون زيارة أجزاء رسومي الويب.قلل من عدد الأشخاص الذين تشارك معهم معلومات تسجيل الدخول إلى الحساب ولا تترك كلمات المرور أبدًا حيث قد يجدها الآخرون - سواء كانت على ورق أو على جهاز، وقد يكون الإبقاء عليها في ملاحظات لاصقةقال كاسبيرسكي استخدم كلمات مرور قوية تم إنشاؤها بواسطة حل أمان موثوق به.