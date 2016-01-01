

لتسهيل العمل من المنزل.. 5 ملحقات لاب توب عليك شراؤها لتسهيل العمل من المنزل.. 5 ملحقات لاب توب عليك شراؤها

نظرًا لأن الجميع عالقون في المنزل بسبب الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا، أصبح العمل من المنزل أمرًا طبيعيًا جديدًا، والتأكد من امتلاكك للأجهزة الطرفية والملحقات والخدمات فائقة الصلابة بما في ذلك الإنترنت سيحدث فرقًا كبيرًا.







من الواضح أنه يجب أن يكون من الضروري الحصول على عمل رائع من تجربة المنزل ماوس لاسلكي ولوحة مفاتيح لاسلكية وغيرها.

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هناك عدد قليل من الملحقات الأخرى أيضًا، من طاولة الكمبيوتر المحمول إلى جهاز توجيه قوي، توجد 5 ملحقات عليك بشائها، وهي:حامل الكمبيوتر المحمول: يجعله أكثر ملاءمة لاستخدام الكمبيوتر المحمول على المكتب، ويُعرف الحامل أيضًا باسم جهاز رفع الكمبيوترالمحمول مما يجعل استخدام الكمبيوتر المحمول أكثر راحة.لوحة المفاتيح اللاسلكية: تعد رائعة وفي معظم الحالات، لا يوجد فرق كبير بين استخدام لوحة مفاتيح متصلة باتصال لاسلكي وواحدة بأسلاك قياسية.تحتاج كل لوحة مفاتيح لاسلكية إلى بطارية لتشغيلها.تعمل معظم لوحات المفاتيح اللاسلكية على بطاريات ليثيوم أيون مدمجة يمكنك إعادة شحنها.يمكنك أيضًا الاعتماد على خلايا AA أو AAA لبعض لوحات المفاتيح هذه.جهاز التوجيه: يعد وجوده ضروريًا تمامًا للحصول على تجربة عمل سلسة، فقد أصبح الإنترنت السريع أمرًا ضروريًا هذه الأيام.في الوقت الحاضر، عندما يجبرنا الإغلاق الناجم عن كورونا على العمل من المنزل، سيتيح لك جهاز توجيه WiFi قوي مثل TP-Link 300Mbps Guest WiFi تدفق بيانات عالية السرعة 15 مرة باستخدام معيار IEEE 802 ، 11n، والذي يوفر معدل نقل بيانات عالي السرعة يصل إلى 300 ميجابت في الثانية.طاولة الكمبيوتر المحمول: تجعل أنشطة مثل مكالمات الفيديو والقراءة وتناول الطعام أكثر راحة.الماوس اللاسلكي: سيحررك الماوس اللاسلكي من الفوضى غير الضرورية مع زيادة احتياجاتك الإنتاجية.أصبح الماوس اللاسلكي شائعًا جدًا هذه الأيام.مع الحاجة إلى العمل من المنزل هذه الأيام، يصبح الاستثمار في ماوس لاسلكي جيد وأكثر أهمية.يوفر الماوس اللاسلكي المصنوع من HP و Logitech وما إلى ذلك الراحة في الاستخدام الخالي من الأسلاك كما أنه سهل الاستخدام في الجيب أيضًا.