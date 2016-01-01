تقييمات سيئة جداً للعبة The Elder Scrolls Blades

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تقييمات سيئة جداً للعبة The Elder Scrolls Blades

حصلت اللعبة على متوسط تقييمات 36/100 من النُقاد و 30/100 من اللاعبين، اللعبة هي أفشل تجربة The Elder Scrolls تم تقديمها حتى الآن وعلى الرغم من أنها لعبة مجانية فهي لا تصلح من الأساس للتجربة.

بعض تقييمات النُقاد للعبة :

- Multiplayer.it : 6/10
- Wccftech : 5/10
- Switch Player : 5/10
- Nintendo World Report : 4/10
- Nintendo Life : 3/10
- Cubded3 : 2/10
- Digitally Downloaded : 0/10

المصدر: جيمرز فيلد

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