

تقييمات سيئة جداً للعبة The Elder Scrolls Blades تقييمات سيئة جداً للعبة The Elder Scrolls Blades

حصلت اللعبة على متوسط تقييمات 36/100 من النُقاد و 30/100 من اللاعبين، اللعبة هي أفشل تجربة The Elder Scrolls تم تقديمها حتى الآن وعلى الرغم من أنها لعبة مجانية فهي لا تصلح من الأساس للتجربة.



بعض تقييمات النُقاد للعبة :



- Multiplayer.it : 6/10

- Wccftech : 5/10

- Switch Player : 5/10

- Nintendo World Report : 4/10

- Nintendo Life : 3/10

- Cubded3 : 2/10

- Digitally Downloaded : 0/10