الإعلان عن باندل منصة PS4 Pro مع لعبة The Last of Us Part II

شركة Sony PlayStation وإستوديو Naughty Dog اعلنا عن Bundle جديد لمنصة PlayStation 4 Pro مع منصة The Last of Us Part II.
الباندل سيصدر مع وقت إصدار اللعبة في 19 يونيو وسيُقدم :
- منصة PlayStation 4 Pro بسعة 1 تيرا بايت بنكهة The Last of Us Part II
- يد تحكم بنكهة اللعبة أيضاً
- نسخة فيزيائية من اللعبة
- بعض الـ Themes والـ Avatars
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