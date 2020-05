الإعلان عن باندل منصة PS4 Pro مع لعبة The Last of Us Part II الإعلان عن باندل منصة PS4 Pro مع لعبة The Last of Us Part II

شركة Sony PlayStation وإستوديو Naughty Dog اعلنا عن Bundle جديد لمنصة PlayStation 4 Pro مع منصة The Last of Us Part II.



الباندل سيصدر مع وقت إصدار اللعبة في 19 يونيو وسيُقدم :



- منصة PlayStation 4 Pro بسعة 1 تيرا بايت بنكهة The Last of Us Part II

- يد تحكم بنكهة اللعبة أيضاً

- نسخة فيزيائية من اللعبة

- بعض الـ Themes والـ Avatars

هذا الـ Bundle سيصدر بسعر 400 دولار أمريكي، يمكنك شراء يد التحكم و حدها بسعر 65 دولار أمريكي ويمكنك أيضاً شراء Golden Headset مطبوع عليه شعار اللعبة بسعر 100 دولار. أخر شئ يمكنك الحصول عليه هو فرص صلب خارجي من Segate بسعة 2 تيرا بايت أيضاً مطبوع عليه شعار اللعبة بسعر 90 دولار.