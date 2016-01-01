الإعلان عن باندل منصة PS4 Pro مع لعبة The Last of Us Part II

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الإعلان عن باندل منصة PS4 Pro مع لعبة The Last of Us Part II

شركة Sony PlayStation وإستوديو Naughty Dog اعلنا عن Bundle جديد لمنصة PlayStation 4 Pro مع منصة The Last of Us Part II.

الباندل سيصدر مع وقت إصدار اللعبة في 19 يونيو وسيُقدم :

- منصة PlayStation 4 Pro بسعة 1 تيرا بايت بنكهة The Last of Us Part II
- يد تحكم بنكهة اللعبة أيضاً
- نسخة فيزيائية من اللعبة
- بعض الـ Themes والـ Avatars

هذا الـ Bundle سيصدر بسعر 400 دولار أمريكي، يمكنك شراء يد التحكم و حدها بسعر 65 دولار أمريكي ويمكنك أيضاً شراء Golden Headset مطبوع عليه شعار اللعبة بسعر 100 دولار. أخر شئ يمكنك الحصول عليه هو فرص صلب خارجي من Segate بسعة 2 تيرا بايت أيضاً مطبوع عليه شعار اللعبة بسعر 90 دولار.

المصدر: جيمرز فيلد

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