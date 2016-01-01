

iPad 2020 القادم في النصف الثاني من هذا العام سيستخدم المعالج Apple A12 iPad 2020 القادم في النصف الثاني من هذا العام سيستخدم المعالج Apple A12

وفقا لتقرير حديث من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، يدعي أنه من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق جهاز iPad جديد تمامًا في وقت لاحق من هذا العام. سيتم تحديث iPad العادي و iPad Mini الحالي، حيث يدعي المحلل المذكور آنفًا أن شركة آبل ستتبنى نهجًا مشابهًا للنهج الذي إتبعته مع iPhone SE 2020 في لوحياتها الجديدة.



الآن وفقًا لتغريدة من @L0vetodream، والذي أثبت أنه دقيق في الماضي، فهو يقول أن جهاز iPad 2020 القادم في النصف الثاني من هذا العام سيضم المعالج Apple A12. ولكن إنتظر، لماذا لا تستخدم آبل المعالج Apple A13؟ أليس من المفترض أن تقوم شركة آبل بإطلاق Apple A14 هذا العام؟ سيصحح هذا الإفتراضات، ولكن كما قلنا، إدعى المحلل Ming-Chi Kuo أن شركة آبل تنوي تبني نفس إستراتيجية iPhone SE 2020 في الآيباد الجديد لتقليص سعره قدر الإمكان.



من خلال إستخدام معالج أقدم وأرخص من المحتمل أن تكون شركة آبل قادرة على إبقاء أسعار لوحيات iPad منخفضة، مما قد يجعلها أكثر جاذبية للعملاء. مع iPhone SE، إختارت شركة آبل إستخدام عتاد مشابه لعتاد iPhone 8، ولكنها أعطته ترقية طفيفة تتمثل في إستخدام المعالج Apple A13 Bionic.

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حتى الآن، لم تستخدم أي من الأجهزة اللوحية الجديدة من آبل المعالج Apple A13. حتى iPad Pro 2020 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام إستخدم طرازًا مختلفًا من المعالج Apple A12X يُدعى Apple A12Z جاء مع معالج رسوميات أفضل نسبيًا.