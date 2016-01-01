

5 نصائح متعلقة بجهاز الراوتر لعدم انقطاع الإنترنت أثناء العمل من المنزل 5 نصائح متعلقة بجهاز الراوتر لعدم انقطاع الإنترنت أثناء العمل من المنزل

واحدة من النقاط السلبية الرئيسية للعمل من المنزل هي اتصال إنترنت لائق، ومع انتشار فيروس كورونا أوقفت جميع الشركات تقريبًا الخدمات، أو تضغط من أجل العمل من المنزل لموظفيها.



يعد اتصال الإنترنت اللائق جزءًا مهمًا للحصول على تجربة WFH لائقة، فيما يلي بعض النصائح لتحسين أداء جهاز التوجيه أو الرواتر.



افصل جهاز التوجيه

قد يعجبك أيضا... loading...

في الوقت الحاضر، يتم تسخين كل جهاز توجيه تقريبًا، لا يعتمد الأداء فقط علىمدى قوة اتصالك بالإنترنت، ولكن أيضًا على مدى جودة جهاز التوجيه الخاص بك، في بعض الأحيان يتم تسخين جهاز التوجيه مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء.تحديث البرامج الثابتة:في بعض الأحيان عندما يتقلب أداء الإنترنت، يمكن أن يشير إلى حقيقة أن جهاز التوجيه قد يحتاج إلى تحديث، بالفعل تحتوي أجهزة التوجيه على برامج ثابتة ويجب تحديثها بشكل دوري لضمان أداء أفضل.تحديث تطبيق جهاز التوجيه:يأتي عدد من أجهزة التوجيه متوسطة وعالية النطاق مع تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بهم والتي تساعد المستخدم على تحقيق أفضل استخدام لعملهم من تجربة المنزل، احرص دائمًا على تحديث التطبيق.إعادة تعيين جهاز التوجيه:ليس الخيار الأفضل، ولكن إعادة الضبط مهمة لأداء جهاز التوجيه وحمايته أيضًا من البرامج الضارة.مساحة مفتوحة:تأكد من أن جهاز التوجيه الخاص بك ليس في مكان مكتظ أو يحتوي على الكثير من الأشياء حوله، حافظ على الراوتر في مكان مرتفع ومفتوح.