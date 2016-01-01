

المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا

توقف تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، لعدة ساعات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المملكة المتحدة، وأبلغ عدد من مستخدمى التطبيق عن عدم استطاعتهم من الانضمام إلى المؤتمرات أو استضافتها، بينما اشتكى آخرون من عدم تمكنهم من رؤية مشاركين آخرين أو سماعهم.



وبحسب صحيفة Evening Standard البريطانية فإن تطبيق Zoom أصدر في بيان له على تويتر أن فريق العمل يحقق في السبب الرئيسي للمشاكل التي تتعلق بانضمام المستخدمين إلى اجتماعات الفيديو في التطبيق كما أضاف البيان أن هذه المشاكل تقتصر على عدد محدود من المستخدمين.



ويستخدم تطبيق Zoom حوالى و300 مليون مستخدم حول العالم، حيث كان التطبيق قد ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300 مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 مليون شخص في اليوم.

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ويعانى تطبيق Zoom من عدة مشكلات كبيرة تتعلق بتشفير مكالمات الفيديو وانتهاك خصوصية المستخدمين حيث قامت كنيسة أمريكية برفع دعوى قضائية على القائمين على تطبيق Zoom يوم 6 مايو الماضى، بسبب اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في الكنيسة وقاموا بنشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من التطبيق أثناء اختراقه.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد حذر من استخدامه كما حذرت منه وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.ومؤخرا، قام التطبيق بالاستحواذ على شركة Keybase للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان للتطبيق بعد أن تعرض لسمعة سيئة.