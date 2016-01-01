توقف تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، لعدة ساعات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المملكة المتحدة، وأبلغ عدد من مستخدمى التطبيق عن عدم استطاعتهم من الانضمام إلى المؤتمرات أو استضافتها، بينما اشتكى آخرون من عدم تمكنهم من رؤية مشاركين آخرين أو سماعهم.
وبحسب صحيفة Evening Standard البريطانية فإن تطبيق Zoom أصدر في بيان له على تويتر أن فريق العمل يحقق في السبب الرئيسي للمشاكل التي تتعلق بانضمام المستخدمين إلى اجتماعات الفيديو في التطبيق كما أضاف البيان أن هذه المشاكل تقتصر على عدد محدود من المستخدمين.
ويستخدم تطبيق Zoom حوالى و300 مليون مستخدم حول العالم، حيث كان التطبيق قد ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300 مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 مليون شخص في اليوم.
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التعليقات على المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا
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