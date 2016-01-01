المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا

صورة الخبر: المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا
المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا

توقف تطبيق مكالمات الفيديو الشهير، Zoom زووم، لعدة ساعات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المملكة المتحدة، وأبلغ عدد من مستخدمى التطبيق عن عدم استطاعتهم من الانضمام إلى المؤتمرات أو استضافتها، بينما اشتكى آخرون من عدم تمكنهم من رؤية مشاركين آخرين أو سماعهم.

وبحسب صحيفة Evening Standard البريطانية فإن تطبيق Zoom أصدر في بيان له على تويتر أن فريق العمل يحقق في السبب الرئيسي للمشاكل التي تتعلق بانضمام المستخدمين إلى اجتماعات الفيديو في التطبيق كما أضاف البيان أن هذه المشاكل تقتصر على عدد محدود من المستخدمين.

ويستخدم تطبيق Zoom حوالى و300 مليون مستخدم حول العالم، حيث كان التطبيق قد ارتفع عدد مستخدميه من 200 مليون إلى 300 مستخدم كحصيلة إجمالية، بينما يستخدمه حوالى 10 مليون شخص في اليوم.

ويعانى تطبيق Zoom من عدة مشكلات كبيرة تتعلق بتشفير مكالمات الفيديو وانتهاك خصوصية المستخدمين حيث قامت كنيسة أمريكية برفع دعوى قضائية على القائمين على تطبيق Zoom يوم 6 مايو الماضى، بسبب اختراق مجموعة من الهاكرز لدرس دينى في الكنيسة وقاموا بنشر مقاطع فيديو إباحية، حيث لم يستطع الحضور الخروج من التطبيق أثناء اختراقه.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد حذر من استخدامه كما حذرت منه وزارة الدفاع البريطانية، وكذلك وكالة ناسا للفضاء وشركة جوجل.

ومؤخرا، قام التطبيق بالاستحواذ على شركة Keybase للمساعدة في معالجة مشكلات الخصوصية وتفعيل عناصر أكثر أمان للتطبيق بعد أن تعرض لسمعة سيئة.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المصائب لاتأتى فرادى.. بعد مقاضاته.. تطبيق Zoom يتوقف فى الولايات المتحدة وإنجلترا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6764

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager