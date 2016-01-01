

متصفح مايكروسوفت Edge سيحمى مستخدميه من الأخبار المزيفة مجانا.. اعرف إزاى متصفح مايكروسوفت Edge سيحمى مستخدميه من الأخبار المزيفة مجانا.. اعرف إزاى

عقدت شركة مايكروسوفت في يناير 2019 شراكة مع NewsGuard لتقديم خدمتهم لمستخدمي Edge Mobile مجانًا، وذلك لمحاربة الأخبار المزيفة، حيث تستخدم NewsGuard لجنة من 4000 صحفي لمحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة والتضليل، حيث يقوم محللوهم المدربون، الذين هم من الصحفيين ذوي الخبرة، بالبحث في العلامات التجارية الإخبارية عبر الإنترنت لمساعدة القراء والمشاهدين على معرفة أي منهم يحاول القيام بالصحافة الشرعية - وأيها ليس كذلك.



لكن بحسب موقع mspoweruser الأمريكى، قامت مايكروسوفت بتوسيع هذه الشراكة لتقديم الخدمة، والتي تكلف عادة 2.95 دولار شهريًا، مجانًا لمستخدمي Edge على سطح المكتب، وبموجب الاتفاقية ستقوم مايكروسوفت برعاية برنامج NewsGuard لمحو الأمية الإخبارية - من خلال أكثر من 700 مكتبة توفر لـ NewsGuard لأكثر من سبعة ملايين من رعاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا - وستوسع البرنامج إلى بلدان جديدة، بما في ذلك أستراليا وكندا، والتي تخطط NewsGuard للعمل في وقت لاحق من هذا العام.





وفي المقابل، يحصل جميع مستخدمي سطح المكتب ومتصفح الجوال في مايكروسوفت Edge على إمكانية الوصول إلى تقييمات NewsGuard مجانًا، دون دفع رسوم الاشتراك الشهري البالغة 2.95 دولارًا والتي يجب على مستخدمي المتصفحات الأخرى دفعها، وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن محرك بحث Bing من مايكروسوفت الآن من الوصول إلى موجز في الوقت الحقيقي لبيانات NewsGuard.

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ولاستخدام الخدمة يحتاج المستخدم إلى تثبيت امتداد NewsGuard، والذي سيضيف رموزًا للروابط في محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، أيضًا، بموجب الاتفاقية، أصبحت جميع أقسام مايكروسوفت الأخرى قادرة الآن على استخدام تصنيفات وملصقات NewsGuard في منتجاتها وخدماتها، وتشمل المشاريع الجارية بالفعل برنامج الدفاع عن الديمقراطية التابع للشركة وفرق ضمن مايكروسوفت Research الذين يعملون على التضليل والتضليل وخدع الرعاية الصحية.