لوحيات Amazon Fire HD 8 الجديدة من أمازون تجلب معالجات أسرع و USB Type-C

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صورة الخبر: لوحيات Amazon Fire HD 8 الجديدة من أمازون تجلب معالجات أسرع و USB Type-C
لوحيات Amazon Fire HD 8 الجديدة من أمازون تجلب معالجات أسرع و USB Type-C

قامت شركة أمازون بتحديث تشكيلة Amazon Fire HD 8، وهي تقدم الآن ثلاثة طرازات تشمل Amazon Fire HD 8 و Amazon Fire HD 8 Plus و Amazon Fire HD 8 Kids Edition. جميع هذه الأجهزة اللوحية الثلاثة تأتي مع معالجات أسرع، ومع المزيد من الذاكرة العشوائية، ومع منفذ USB Type-C.

التغيير الأكبر يكمن في المكونات الداخلية، فقد قامت شركة أمازون الآن بإستخدام معالج رباعي النوى بتردد 2.0GHz والذي تقول أمازون بأنه يوفر أداء أسرع بنسبة 30 في المئة مقارنة مع الجيل السابق. سيتم شحن Amazon Fire HD 8 الآن مع ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

من ناحية أخرى، قامت شركة أمازون في Amazon Fire HD 8 Plus برفع الذاكرة العشوائية إلى 3GB، وقامت أيضًا بإضافة تقنية الشحن اللاسلكي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أمازون بتقديم محول طاقة أسرع بقوة 9W في العلبة وقاعدة إختيارية للشحن اللاسلكي.

من ناحية أخرى، لا تزال الشاشات تحتفظ بقطر 8 إنش وبدقة IPS HD، على الرغم من أن إطار الشاشة أصبح الآن بنفس السمك على جميع الجوانب. هناك أيضًا مكبرات صوت مزدوجة وكاميرات بدقة 2 ميغابكسل في الأمام والخلف، ونظام FireOS الذي يستند على نظام الأندرويد. إدعت شركة أمازون أن عمر البطارية في هذه اللوحيات يصل إلى 12 ساعة.

سيتم بيع Amazon Fire HD 8 بسعر 90 دولار أمريكي، ولكن هناك حزمة تُكلف 160 دولار أمريكي. سيأتي Amazon Fire HD 8 Plus بسعر 110 دولارات أمريكية ويأتي مع ستة أشهر من الإشتراك في Kindle Unlimited. يأتي Amazon HD 8 Kids Edition بسعر 140 دولار أمريكي ويأتي مرفقًا بتطبيق الرقابة الأبوية Amazon FreeTime. جميع هذه الأجهزة اللوحية متاحة للطلب المسبق وستكون متاحة إعتبارًا من 3 يونيو.

المصدر: موقع الكترونى

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