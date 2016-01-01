قامت شركة أمازون بتحديث تشكيلة Amazon Fire HD 8، وهي تقدم الآن ثلاثة طرازات تشمل Amazon Fire HD 8 و Amazon Fire HD 8 Plus و Amazon Fire HD 8 Kids Edition. جميع هذه الأجهزة اللوحية الثلاثة تأتي مع معالجات أسرع، ومع المزيد من الذاكرة العشوائية، ومع منفذ USB Type-C.
التغيير الأكبر يكمن في المكونات الداخلية، فقد قامت شركة أمازون الآن بإستخدام معالج رباعي النوى بتردد 2.0GHz والذي تقول أمازون بأنه يوفر أداء أسرع بنسبة 30 في المئة مقارنة مع الجيل السابق. سيتم شحن Amazon Fire HD 8 الآن مع ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
من ناحية أخرى، قامت شركة أمازون في Amazon Fire HD 8 Plus برفع الذاكرة العشوائية إلى 3GB، وقامت أيضًا بإضافة تقنية الشحن اللاسلكي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت شركة أمازون بتقديم محول طاقة أسرع بقوة 9W في العلبة وقاعدة إختيارية للشحن اللاسلكي.
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التعليقات على لوحيات Amazon Fire HD 8 الجديدة من أمازون تجلب معالجات أسرع و USB Type-C
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