Xiaomi تكشف النقاب عن سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE، وتُكلف 24$ فقط

كشفت شركة Xiaomi النقاب عن نسخة إقتصادية من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها، تُدعى Xiaomi Mi AirDots 2 SE. سماعات الأذن الجديدة هذه متاحة للطلب المسبق في الصين وسيتم البدء بشحنها في اليوم 19 مايو. هذه السماعات تُكلف 24 دولار أمريكي، وهو ما يعني أقل من نصف سعر سماعات Xiaomi Mi AirDots 2s الحالية.
الفرق الرئيسي هو أن سماعات Xiaomi Mi AirDots 2 SE الجديدة لا تدعم الترميز عالي الدقة LHDC، ولكنها توفر الترميز AAC. هذه السماعات الجديدة من شركة Xiaomi تقترن بهاتفك الذكي بإستخدام تقنية البلوتوث 5.0، ويتم نقل الإشارة في نفس الوقت إلى كل سماعة.
كل سماعة تزن 4.7 جرام فقط وهي قادرة على توفير 5 ساعات من الإستخدام علمًا أن العلبة تضيف 20 ساعة إضافية إلى عمر البطارية ويمكن شحنها في 1.5 ساعة بإستخدام كابل USB Type-C المرفق. الشحن اللاسلكي غير مدعوم، ومع ذلك، هناك أشياء مميزة أخرى تعوض ذلك.
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