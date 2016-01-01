شركة Dell تعود للمنافسة بمجموعة مميزة من الحواسب

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شركة Dell تعود للمنافسة بمجموعة مميزة من الحواسب

قررت شركة Dell العودة للمنافسة في سوق الإلكترونيات المحمولة عبر مجموعة جديدة ومميزة من الحواسب الشخصية.

ومن أبرز الحواسب التي كشفت عنها الشركة مؤخرا جاء XPS 17 الذي صنف أقوى حاسب في أسرة XPS التي تنتجها Dell .

وحصل هذا الحاسب على هيكل أنيق ومتين من المعدن والبلاستيك بوزن 2.1 كلغ، وسماكة 19.5 ملم، مزود بشاشة بمقاس 17 بوصة بدقة عرض عالية (3840/2400) بيكسل، وأبعاد "16:10".

وزود النموذج البسيط منه بمعالج Core i9 10885H من الجيل العاشر من تطوير شركة إنتل، ومعالج رسوميات متطور من نوع Nvidia GeForce RTX 2060، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت قابلة للتوسيع، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، فيما جاء نموذجه الأكثر تطورا بذاكرة وصول عشوائي 64 غيغابايت، وذاكرة تخزين كبيرة بسعة 2 تيرابايت.

وبالإضافة لتلك الميزات، حصلت الحواسب الجديدة أيضا على بطاريات تكفيها لتعمل نحو 20 ساعة بالشحنة الواحدة، فضلا عن 4 منافذ USB-C Thunderbolt 3، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ لبطاقات الذاكرة من نوع SD، أما سعرها فيبدأ من 1400 دولار.

كما ضمت المجموعة الجديدة التي كشفت عنها Dell أيضا حاسب XPS 15 الذي جاء بشاشة بمقاس 15 بوصة بدقة عرض (3840/2400) بيكسل.

وتميز بمعالج Core i9 10885H من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q، وذواكر 4/64 غيغابايت، و64 غيغابايت/2 تيرابايت.
وزودته Dell بمنفذ USB-C Thunderbold 3، ومنفذ HDMI ليتصل بالشاشات والحواسب الأخرى، ومنفذ USB-A، ومنفذ USB-C، إضافة لمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ SD لبطاقات الذاكرة الخارجية.

المصدر: روسيا اليوم

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